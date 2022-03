Miriana Trevisan lascia Biagio D’Anelli in tv, lui non sapeva nulla: ecco come ha reagito (FOTO)

Miriana Trevisan ha deciso di chiudere la storia con Biagio D’Anelli durante la sua ultima ospitata a Verissimo. La donna si è lasciata intervistare da Silvia Toffanin ed ha parlato, naturalmente, anche del travagliato rapporto con il suo ex coinquilino.

La showgirl ha raccontato una versione dei fatti che va a cozzare completamente con quella esposta dal suo, ormai, ex fidanzato. Come se non bastasse, poi, ha anche deciso di lasciarlo in tv senza parlargli prima di persona. La reazione di lui non si è fatta attendere.

La decisione di Miriana Trevisan a Verissimo

Nel corso dell’ospitata di Miriana Trevisan a Verissimo, la donna ha deciso di interrompere la sua storia con Biagio D’Anelli. Silvia Toffanin non ha potuto fare a meno di farle delle domande in merito e la showgirl ha risposto dicendo di essere molto delusa dall’uomo. La protagonista ha continuato a ribadire di aver notato degli atteggiamenti piuttosto strani da parte sua una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia. Lui era particolarmente freddo e distaccato, pertanto, lei si è insospettita.

Vedere un cambio di comportamento così repentino e ingiustificato, dunque, ha fomentato le paure della Trevisan. La donna, infatti, ha ammesso che lei ha una grande responsabilità, ovvero, suo figlio Nicola. Lui è il suo primo e unico grande amore, pertanto, non può assolutamente permettersi di farlo soffrire. In passato, infatti, il ragazzino ha già sofferto molto a causa di un suo ex compagno, pertanto, ad oggi non può e non vuole permettersi di compiere lo stesso errore.

La reazione di Biagio D’Anelli

Miriana Trevisan, quindi, ha dichiarato ufficialmente che la storia tra lei e Biagio D’Anelli sia giunta al capolinea. Di fronte questa decisione così drastica, l’opinionista non ha potuto fare a meno di intervenire. A tal proposito, Biagio ha pubblicato un commento su Instagram in cui ha detto accusato la donna di essere totalmente falsa. La puntata di Verissimo, infatti, pare sia stata registrata giovedì mattina, e la sera, invece, è andato in onda il GF Vip.

Miriana, dunque, la mattina avrebbe chiuso con Biagio, mentre la sera dello stesso giorno ha detto ad Alfonso Signorini di voler ancora parlare a quattr’occhi con l’uomo per un chiarimento. Questo, dunque, per Biagio è una dimostrazione palese di quanto la donna, in realtà sia più falsa dei soldi del monopoli. Della sua stessa idea sembra anche Giacomo Urtis che, infatti, ha accusato la Trevisan di aver cambiato troppe versioni.