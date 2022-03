Fabrizio Corona sbotta contro Alessandro e Sophie: cosa è successo tra loro dopo il GF Vip (FOTO)

In queste ore, Fabrizio Corona ha pubblicato dei contenuti sul suo profilo Instagram in cui ha sbottato in maniera piuttosto piccata contro Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Quest’ultima è uscita dalla casa del GF Vip con un’eliminazione lampo durante la semifinale del reality show.

Subito dopo, dunque, la giovane ha potuto ricongiungersi al suo fidanzato arrivando anche a fare una piccola pazzia. Tale gesto, però, ha scatenato l’ilarità dell’ex re dei paparazzi. Vediamo cosa è successo tra loro una volta terminata l’esperienza nella casa più spiata d’Italia.

La follia di Alessandro e Sophie dopo il GF Vip

Una volta uscita l’influencer dalla casa del GF Vip, Sophie e Alessandro ci sono finalmente rivisti ed hanno deciso di fare una piccola follia, cosa molto criticata da Fabrizio Corona. Nello specifico, i due hanno voluto fare un tatuaggio insieme per suggellare la loro unione. In particolare, lui ha ricalcato la scritta “Respect” tatuata in precedenza all’interno del suo labbro inferiore. Sophie, invece, nella stessa parte del corpo, ha inciso la scritta “Rebel”.

Si tratta di un piccolo gesto volto ad imprimere per sempre sulla loro pelle il loro amore. Ad ogni modo, questo gesto non ha convinto molto Fabrizio Corona, il quale ha prontamente replicato sul suo account Instagram lanciando una stoccata alla sua collaboratrice. In particolare, infatti, l’ex re dei paparazzi ha pubblicato una sua foto, in compagnia della sua nuova fidanzata, in cui mostrano in videocamera il labbro inferiore. Al di sotto di tale immagine, poi, c’è la seguente frase: “Quando lo compri su Amazon”. (Continua dopo la foto)

La stoccata di Fabrizio Corona

A seguire, poi, Fabrizio Corona ha condiviso lo scatto in cui sono ripresi Sophie e Alessandro, intenti ad assumere la stessa posa, ma il commento al di sotto è stato: “Quando ti arriva a casa”. Lo scopo, chiaramente, era quello di prendere in giro i due ragazzi per la posa alquanto buffa che hanno assunto. Al momento, però, i diretti interessati hanno preferito non replicare minimamente alle frecciatine di Fabrizio.

I due, infatti, si stanno godendo finalmente questi primi momenti di libertà insieme, lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere del GF Vip. Proprio la notte appena trascorsa, i due l’hanno passata a brindare e, stando ai contenuti pubblicati sui social, sono sembrati anche piuttosto alticci. Nelle clip, infatti, Sophie e Alessandro hanno ironicamente brindato alla fine della loro storia.