Il Paradiso delle signore spoiler 16 marzo: Umberto scopre Stefania, Ludovica affascinata da Torrebruna

Nella puntata del 16 marzo del Paradiso delle signore vedremo che il segreto di Stefania verrà irrimediabilmente allo scoperto. Umberto, infatti, riuscirà a scoprire che la giovane si stia nascondendo proprio nella foresteria della villa.

Intanto, al grande magazzino ci sarà grosso fermento per la nuova sfilata, in cui si esibiranno anche le veneri. Al Circolo, nel frattempo, ci sarà un inaspettato avvicinamento tra Ludovica e Ferdinando Torrebruna.

Al Paradiso delle signore ci si prepara per il lancio della nuova collezione

Gli spoiler della puntata del 16 marzo del Paradiso delle signore rivelano che a casa Colombo si continuerà a respirare un clima di tensione. Malgrado il telegramma ricevuto da Stefania, infatti, Vittorio e Gloria continueranno ad essere molto in ansia. Ad ogni modo, i due si troveranno anche nella condizione di tutelare la giovante inventando scuse circa la sua assenza dal grande magazzino. Nel frattempo, Vittorio parlerà con le Veneri dell’evento che si terrà al Circolo.

A breve è previsto il lancio della nuova collezione e tutte le veneri dovranno sfilare con addosso gli abiti realizzati da Flora. Le fanciulle, però, saranno affiancate anche da delle modelle professioniste. Il clima nello shopping center, dunque, sarà piuttosto energico e festoso. Nel frattempo, però, vedremo che al Circolo si verificherà un evento inatteso che riguarderà due protagonisti.

Nella puntata del 16 marzo Umberto scopre tutto su Stefania

Nello specifico, nella puntata del 16 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Ludovica Brancia resterà particolarmente affascinata da Ferdinando Torrebruna. La ragazza, infatti, non potrà fare a meno di mostrarsi particolarmente ammaliata dalla sua persona. Lui, dal canto suo, proverà in tutti i modi di riuscire ad attirare l’attenzione della giovane e, a quanto pare, sta riuscendo perfettamente nel suo intento.

Flavia, nel frattempo, continuerà con il suo piano nella speranza di allontanare sua figlia da Marcello. Nella parte conclusiva dell’episodio, poi, vedremo che Umberto comincerà a notare qualcosa di molto sospetto negli occhi di Marco. L’uomo subito capirà che il giovane sta nascondendo qualcosa. Per tale ragione, assalito da un dubbio, deciderà di recarsi nella foresteria e sarà quello il momento nel quale apprenderà che Stefania si sia rifugiata proprio lì. Come reagirà il commendatore? Continuerà a mantenere il segreto sulla vicenda o racconterà tutto ad Ezio e a Gloria? Non ci resta che attendere la messa in onda per scoprirlo.