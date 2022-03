Oroscopo 15 marzo 2022: Toro sul filo del rasoio, Scorpione determinati

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 15 marzo esortano i nati sotto il segno dell’Ariete a tenere gli occhi aperti sul lavoro. I Capricorno, invece, sono fortunati in amore, mentre i Toro devono essere riflessivi.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Non siete molto espansivi in questi giorni in quanto il vostro umore non è esattamente al top. Ad ogni modo, per quanto riguarda il lavoro, ci sono delle novità da prendere in considerazione.

Toro. Se siete in procinto di prendere una decisione importante, è bene che riflettiate attentamente sui pro e i contro. Cercate di essere cauti e non lasciatevi sfuggire delle occasioni interessanti sul lavoro.

Gemelli. Oggi vi sentite un po’ giù di corda, pertanto, è meglio non prendere decisioni troppo importanti. Dal punto di vista delle relazioni l’oroscopo del 15 marzo vi invita a cercare di essere un po’ più flessibili e malleabili.

Cancro. Impegnati un po’ di più per riuscire a raggiungere i risultati che vi siete prefissati. Anche se dovessero verificarsi degli imprevisti, cercate di fare in modo di superarli e di affrontarli in maniera positiva.

Leone. Le apparenze talvolta possono ingannare, pertanto, è opportuno andare oltre la copertina prima di poter giudicare un libro. Cercate di essere un po’ più riflessivi sulle decisioni che riguardano la vostra vita professionale.

Vergine. In amore vi sentire piuttosto sereni e liberi, tuttavia, è importante non perdere mai di vista se stessi. Commettereste un grande errore cercando di soddisfare le esigenze degli altri annullando voi stessi.

Previsioni 15 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Buon momento per quanto riguarda il lavoro. Questo è un periodo fervido di novità, pertanto, se siete alla ricerca di un nuovo impiego questo è il momento giusto per allargare i vostri orizzonti.

Scorpione. L’Oroscopo del giorno 15 marzo denota un momento estremamente produttivo per voi. Siete determinati e pieni di spirito d’iniziativa, pertanto, cercate di non darvi per vinti neppure di fronte qualche ostacolo.

Sagittario. In questo periodo avete un po’ trascurato la sfera sentimentale e, soprattutto, quella delle amicizie. Onde evitare di perdere delle persone a cui tenete, infatti, è opportuno prestare loro attenzione.

Capricorno. Giornata alquanto interessante dal punto di vista delle relazioni. Questo è il momento di mettervi in gioco e di non pensare alle conseguenze. Nel lavoro, invece, siate meticolosi.

Acquario. Cogli al volo le occasioni che si presenteranno sul nostro cammino tra oggi e domani, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. In amore, invece, e tempo di lasciarsi andare a qualche interessante colpo di scena.

Pesci. Nella vita dovete concedervi anche qualche piccolo sfizio, pertanto, cercate di approfittare di questo momento fervido di opportunità. Nel lavoro, invece, è importante essere precisi e attenti specie se svolgete mansioni che richiedono queste caratteristiche.