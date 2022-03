Antonella Elia positiva al covid? Chi potrebbe sostituirla a La Pupa e il Secchione Show

Da pochissime ore è trapelata la notizia secondo cui pare che Antonella Elia sia risultata positiva al covid. La donna, proprio quest’oggi, avrebbe dovuto prendere parte alle prime prove generali de La Pupa e il Secchione Show, programma in cui interpreta il ruolo di opinionista.

Ad ogni modo, alla luce di quello che è emerso, pare che il suo ruolo sia in serio pericolo, almeno per quanto riguarda la prima puntata del reality show. Cerchiamo di fare chiarezza su quanto trapelato.

La notizia circa la positività al covid di Antonella Elia

In queste ore hanno cominciato a girare sul web delle voci secondo cui pare che Antonella Elia sia risultata positiva al covid. La donna è stata scelta come opinionista de La Pupa e il Secchione Show e oggi avrebbe dovuto effettuare le prove della prima puntata. Lei stessa, attraverso il suo account Instagram, stamane aveva annunciato ai fan di essere pronta a cimentarsi in una ricca colazione in quanto l’avrebbe aspettata una giornata particolarmente impegnativa con le registrazioni.

Dopo questo annuncio, però, la donna ha fatto perdere le tracce di sé e sul web ha cominciato a circolare la notizia inerente la sua possibile positività al coronavirus. In effetti, in questi giorni la showgirl aveva dichiarato di non stare molto bene. Nel corso della notte appena trascorsa, infatti, ha ammesso di essere ricorsa all’uso di medicinali in quanto stava piuttosto male.

Chi potrebbe sostituirla a La Pupa e il Secchione Show

Per tale ragione, si sta controllando spesso la temperatura corporea ma, fino a stamattina, sembrava non avere febbre. Sarà cambiato qualcosa nel corso della giornata? Al momento non vi è una conferma ufficiale da parte di Antonella Elia circa la sua eventuale positività al covid, pertanto, non ci resta che attendere per sapere qualcosa in più. Nel frattempo, però, in molti si stanno domandando cosa succederà adesso a La Pupa e il Secchione Show.

Il posto di Antonella resterà vacante? Stando a quanto emerso sul web pare proprio di no. Si vocifera, infatti, che Mediaset abbia già in mente una sostituta, che dovrebbe prendere il posto della Elia fino a che non si riprenda. La persona in questione dovrebbe essere Dayane Mello. Al momento, però, neppure lei si è sbilanciata sulla faccenda, pertanto, bisogna portare un altro po’ di pazienza prima di sapere la verità. Nel post riportato di seguito molti fan stanno chiedendo ad Antonella aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.