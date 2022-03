Uomini e Donne spoiler puntata 15 marzo: forte lite tra Ida e Alessandro, Luca vicino a una corteggiatrice

Nella puntata del 15 marzo di Uomini e Donne vedremo che si proseguirà con le avventure del trono classico e di quello over. Dopo aver ampiamente parlato di Gemma Galgani, di Pinuccia e di Matteo nel corso della puntata andata in onda ieri, oggi sarà la volta di altri protagonisti.

Al centro dell’attenzione ci saranno Ida e Alessandro, i quali si renderanno protagonisti di nuove discussioni. Per quanto riguarda il trono classico, invece, Luca siederà al centro dello studio e dirà di essersi trovato molto bene con una corteggiatrice. Vediamo tutti i dettagli.

Forte lite tra Ida e Alessandro al trono over di Uomini e Donne

Nel corso della puntata di martedì 15 marzo di Uomini e Donne vedremo che Maria De Filippi archivierà il trono di Matteo. Il ragazzo, infatti, ha deciso di uscire dallo studio per raggiungere Federica a casa con un treno. Di conseguenza, anche Valeria ha lasciato lo studio reputando inutile la sua presenza. L’attenzione, dunque, tornerà al trono over. La presentatrice chiederà ad da e Alessandro di accomodarsi al centro dello studio per raccontare come stiano andando le cose tra loro.

I due avvieranno una delle loro solite discussioni, in quanto la Platano ammetterà di non fidarsi del giovane, reputandolo poco affine alle sue esigenze. Nel corso della discussione, poi, interverrà anche Armando. Quest’ultimo attaccherà duramente Alessandro, al punto che tra i due si verrà a creare una discussione piuttosto forte, che si concluderà con un clamoroso colpo di scena.

Il punto della situazione di Luca nella puntata del 15 marzo

Il corteggiatore di Ida, infatti, deciderà di uscire dallo studio e andare via. La Platano, però, non permetterà che questo accada, per tale ragione inseguirà il ragazzo dietro le quinte. I due, dunque, avranno modo di chiarirsi in disparte. Nel frattempo, nel corso della puntata del 15 marzo di Uomini e Donne vedremo anche che l’attenzione si focalizzerà su Luca. Il ragazzo siederà al centro dello studio e racconterà le sue ultime uscite.

Nello specifico, ammetterà di aver scelto di portare nuovamente in esterna Mirian, una ragazza giunta da poco per corteggiarla. Il tronista dirà di essersi trovato molto bene con lei, sta di fatto che l’esterna si rivelerà molto divertente e giocosa. Le sue corteggiatrici Lilli e Soraya, che sono in studio da un po’ di tempo in più, non prenderanno affatto di buon grado la cosa.