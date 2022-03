Gelo tra Ilary Blasi e Sonia Bruganelli: il gesto che tutti al GF Vip notano (VIDEO)

Nel corso della finale del GF Vip, che ha decretato la vittoria di Jessica Selassiè della sesta edizione del reality show, Alfonso Signorini non ha risparmiato colpi di scena. Tra gli ospiti, infatti, c’è stata anche Ilary Blasi che, tuttavia, è sembrata alquanto ostile a Sonia Bruganelli.

Tutti i telespettatori, infatti, si sono resi conto di un gesto alquanto inatteso che ha, in men che non si dica, scatenato il caos sul web. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e cosa è successo.

Ilary Blasi sbarca al GF Vip

La puntata del 14 marzo del GF Vip è stata molto seguita, pertanto, le interazioni dei telespettatori sui social con il programma sono state moltissime. Ancora una volta, tra i social preferiti per commentare i programmi tv vi è Twitter. Durante la messa in onda di ieri sera, infatti, molti spettatori si sono resi conto di un particolare astio presente tra Ilary Blasi e Sonia Bruganelli. La conduttrice è entrata in studio per annunciare la partenza della sua nuova avventura all’Isola dei famosi 2022.

La donna è rimasta sul palco qualche minuto e non ha risparmiato delle simpatiche e pungenti battutine al conduttore Alfonso. Nello specifico, ha ironizzato sul fatto che adesso Signorini dovesse sparire dal mondo della televisione in quanto il pubblico è davvero pieno dopo sei mesi di dirette. In molti, inoltre, non hanno potuto fare a meno di esprimere la loro preferenza per Ilary rispetto alla conduzione del direttore di Chi.

La brutta occhiata di Sonia Bruganelli

Ad ogni modo, verso la parte conclusiva della puntata, Alfonso ha salutato la sua ospite e poi le ha chiesto se volesse salutare le opinioniste. A quel punto, però, Ilary Blasi ha guardato Sonia Bruganelli e Adriana Volpe e le ha rapidamente liquidate salutandole da lontano. Nel momento in cui l’inquadratura è finita sul volto della moglie di Bonolis, però, si è evidenziato uno sguardo piuttosto velenoso da parte della donna.

In molti allora hanno cominciato a chiedersi che cosa potesse esserci dietro questo gesto. Al momento, non sono trapelate notizie inerenti il presunto astio tra le due, anzi. Un po’ di tempo fa la Bruganelli si schierò anche dalla parte dell’ex calciatore e della showgirl a seguito di una polemica sorta su loro figlia Chanel, pertanto, cosa sarà mai successo? Non ci resta che attendere per scoprire se ci saranno aggiornamenti. (Clicca qui per il video)