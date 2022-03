Ex concorrente del Grande Fratello Vip spara a zero sul reality show: ecco cosa ha detto (FOTO)

Come tutti i telespettatori avranno avuto modo di vedere, ieri è andata in onda la finale di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip ma, a quanto pare, c’è stato un ex concorrente che non ha molto apprezzato alcune dinamiche. Attraverso un commento su Instagram, infatti, la persona in questione ha manifestato il suo dissenso nei confronti di questa edizione.

I motivi risiedono in alcune “assurdità” che si sarebbero verificate nel corso di questa edizione decisamente sopra le righe del reality show. Il protagonista di questa notizia è Filippo Nardi, pertanto, vediamo che cosa ha dichiarato.

Filippo Nardi parla del Grande Fratello Vip

Nel corso della finale del Granfe Fratello Vip cono stati in molti a commentare la puntata e tra questi c’è stato anche qualche ex concorrente del programma. Filippo Nardi, ad esempio, ha partecipato a due precedenti edizioni di questo reality show, una prima volta come personaggio sconosciuto e una seconda come Vip. Ad ogni modo, il protagonista è apparso alquanto sconcertato dalla piega che ha preso l’edizione di quest’anno del programma, pertanto, ha deciso di lanciare qualche stoccata al reality.

Durante la messa in onda, il pubblico da casa è stato interpellato più volte per decidere l’ordine di uscita dei concorrenti giunti in finale, fino a decretarne il vincitore. Ad avere la meglio è stata Jessica Selassiè, tuttavia, prima di arrivare al momento conclusivo dello show, sono accaduti molti altri avvenimenti. Ebbene, durante la messa in onda, Nardi si è lasciato sfuggire qualche commento di troppo.

Il commento pungente dell’ex concorrente

Al di sotto di una pagina Instagram che tratta di gossip, infatti, l’ex concorrente ha rilasciato un commento alquanto pungente contro il Grande Fratello Vip. Filippo ha svelato chi fosse il suo preferito e perché desiderasse che vincesse. Il protagonista ha detto di augurarsi la vittoria di Delia Duran in quanto, in questo modo, si sarebbe suggellata egregiamente l’edizione più assurda del programma.

La vittoria della Duran era, chiaramente, tra le meno papabili, considerando tutti i suoi precedenti e il fatto che fosse entrata con lo scopo principale di fare un torto ad Alex Belli. Pertanto, considerando tutti gli episodi clamorosi che si sono verificati quest’anno, la sua vittoria sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Il commento di Filippo è divenuto virale e in molti hanno condiviso il suo pensiero. La prenderà in maniera altrettanto ironica anche Signorini?