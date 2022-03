Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan si sono messi d’accordo? Spuntano video compromettenti (VIDEO)

In queste ore sono davvero molti i fan che si stanno domandando se Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan si siano messi d’accordo sulle liti a cui hanno dato luogo dopo il GF Vip. A far sorgere questi sospetti sono alcuni video di cui si sono resi protagonisti i diretti interessati.

Sulla pagina Instagram del magazine Chi, infatti, sono apparsi dei video in cui sono presenti entrambi, in compagnia anche di altri ex concorrenti del programma. In tali clip si parla proprio di quanto accaduto tra i due protagonisti della coppia. Ecco cosa è successo.

Il video “incriminato” di Biagio D’Anelli

Il dubbio che Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli abbiano inscenato una finta crisi sta sorgendo a molti telespettatori del GF Vip. Le incongruenze circa le loro versioni dei fatti sono davvero moltissime, tuttavia, a dare il colpo di grazia ci ha pensato “Chi”. Sulla pagina Instagram del magazine, infatti, sono stati pubblicati due video alquanto interessanti sulla faccenda. Nella prima clip si vedono alcuni ex concorrenti del programma andare da Biagio a chiedergli il numero di telefono.

Lui, però, con fare piuttosto seccato, risponde a tutti di non poter fornire loro il suo recapito in quanto ha dimenticato il pin del telefono. Si tratta chiaramente di un post ironico volto a prendere in giro Miriana per come si sarebbe comportata con Biagio dopo la sua eliminazione dal GF Vip. Come se non bastasse, però, successivamente è stato pubblicato anche un altro video. (Continua dopo il video)

La reazione di Miriana Trevisan fomenta i dubbi

In questo secondo contenuto, infatti, si vedono Alex Belli e Miriana Trevisan intenti a fare dell’ironia sulla lite tra la showgirl e Biagio D’Anelli. In tale clip, dunque, si vede Alex che chiede a Miriana il pin del cellulare e non il recapito e la donna risponde in maniera piuttosto divertita. Il fatto che entrambi i protagonisti stiano prendendo in maniera così ironica la faccenda, dunque, sta facendo sorgere dei sospetti a molti telespettatori.

I due si sono detti reciprocamente innamorati, o comunque legati da un forte sentimento, pertanto, pare assurdo che dopo un paio di giorni dall’accaduto, entrambi riescano a scherzarci su in maniera così tranquilla. La convinzione generale, dunque, è che tra loro non ci sia mai stata nessuna lite, o forse sarebbe meglio dire nessuna storia. Ma sarà davvero così?