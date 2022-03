Il Paradiso delle signore trama 17 marzo: ultimatum a Stefania, la sfilata è in pericolo

La trama della puntata del 17 marzo del Paradiso delle signore rivela che la sfilata per il lancio della nuova collezione del grande magazzino potrebbe essere in serio pericolo. Su di un altro versante, poi, vedremo che Stefania si vedrà costretta a lasciare il suo rifugio.

Intanto, il piano di Fiorenza e Dante per mettere in cattiva luce Vittorio proseguirà senza pietà e presto potrebbero esserci delle conseguenze piuttosto interessanti. Vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Ultimatum per Stefania al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 17 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Umberto non prenderà affatto di buon grado la notizia inerente Stefania. Il commendatore, infatti, darà alla giovane solo qualche giorno per riuscire a trovare un’altra sistemazione in quanto non può continuare a rifugiarsi nella foresteria della villa. La fanciulla, chiaramente, andrà nel panico, in quanto non saprà assolutamente da che parte andare.

In seguito, poi, sempre all’interno della villa vedremo che si verificherà un altro colpo di scena. Gemma sarà sempre più sospettosa nei confronti di Marco in quanto ha notato un suo drastico allontanamento. Per tale motivo, deciderà di recarsi nella sua abitazione a sorpresa, i due avranno un chiarimento e si scambieranno anche un bacio molto passionale. All’evento parteciperà, di nascosto, anche Stefania. Questo episodio, dunque, spingerà la donna a convincersi sempre di più del fatto che sia giunto il momento di andare via.

Trama 17 marzo: sfilata in pericolo

Intanto, nel corso della puntata del 17 marzo del Paradiso delle signore vedremo anche che Fiorenza e Dante proseguiranno nel loro piano per cercare di distruggere Vittorio. I due hanno in canna un altro colpo, che potrebbe rivelarsi piuttosto decisivo per Conti. Nello specifico, i due hanno intenzione di boicottare la sfilata per il lancio della nuova collezione che si terrà al circolo. I perfidi cugini riusciranno nel loro intento? Lo scopriremo nelle prossime puntate.

Al grande magazzino, poi, ci sarà anche un altro colpo di scena. In particolar modo, infatti, assisteremo all’arrivo della madre di Anna. Questo avvenimento, chiaramente, destabilizzerà molto Salvatore e la Imbriani. I due già stanno affrontando un momento molto complesso a causa della piccola Irene, pertanto, questa novità non farà altro che complicare ulteriormente la situazione tra loro. Non ci resta che attendere per vedere come andrà a finire.