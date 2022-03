Oroscopo 16 marzo 2022: Gemelli un po’ indietro, Sagittario verso conquiste

Secondo le previsioni dell’oroscopo del giorno 16 marzo i nati sotto il segno del Cancro devono essere più sicuri di sé. Gli Scorpione devono seguire il proprio cuore mentre i Gemelli sono un po’ fuori forma.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Mantenete la calma in amore perché potrebbero nascere delle discussioni. Siete un po’ tesi, forse perché siete in attesa di una notizia. Dal punto di vista professionale dovete essere più imparziali.

Toro. Siete persone estremamente determinate nel lavoro. In questo periodo vi state molto concentrando sulla sfera professionale, mentre su quella privata state avendo delle lacune, cercate di trovare un equilibrio.

Gemelli. I nati sotto questo segno si sentono un po’ indietro rispetto ai ritmi frenetici della vita. Cercate di andare avanti per la vostra strada, senza soffermarvi troppo su quello che pensano o fanno gli altri.

Cancro. Non soffermatevi sulle apparenze, perché nella vita spesso capita di sbagliarsi. Dal punto di vista professionale dovete credere i più in voi stessi e nelle vostre potenzialità per poter andare avanti e avere successo.

Leone. Liberatevi dei pregiudizi e cercate di andare oltre. In ambito sentimentale ci sono delle occasioni che vanno colte al volo. Se avete paura di impegnarvi, potreste rischiare di perderle. Nel lavoro, invece, non siate troppo puntigliosi.

Vergine. Le stelle sono favorevoli, pertanto, insistete finché potete. Questo è davvero un buon momento per quanto riguarda i rapporti interpersonali, sia di coppia sia di amicizia. Sul lavoro siete precisi.

Previsioni 16 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Se c’è qualcosa che vi turba o che non vi aggrada, parlatene apertamente. In ambito professionale è importante tenere sempre gli occhi aperti in quanto, non tutte le persone che vi circondano sono sincere.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 16 marzo vi esortano ad essere meno riflessivi per quanto riguarda l’amore. Seguite il vostro cuore, mentre dal punto di vista professionale è importante essere audaci.

Sagittario. Chi resiste e insiste, alla fine conquista. Le previsioni dell’oroscopo del 16 marzo, infatti, vi invitano ad essere audaci e a rischiare il tutto per tutto pur di ottenere i vostri obiettivi.

Capricorno. Una sorpresa inaspettata potrebbe cambiare le sorti della vostra giornata. Cercate di mantenere la calma e non prendete decisioni in maniera troppo frettolosa. Nel lavoro urge calma e pazienza.

Acquario. Dovete cercare di essere un po’ più obiettivi e razionali. Spesso vi fate travolgere dalle emozioni, sia positive sia negative, al punto da avere la vista offuscata. In ambito professionale, invece, siete molto attenti.

Pesci. Cercate di non perdere mai di vista chi siete e dove potete arrivare. Spesso tendete a rinunciare a vivere delle esperienze per paura di fallire. Ma ricordate che solamente chi non fa nulla non sbaglia mai.