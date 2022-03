Alfonso Signorini prende una drastica decisione dopo il GF Vip: l’annuncio sui social (VIDEO)

Il GF Vip è giunto a termine è il conduttore Alfonso Signorini ci ha tenuto a spendere qualche parola sul suo profilo Instagram per ringraziare tutte le persone che lo hanno seguito. Ad alti e bassi, l’edizione di quest’anno è stata tra le più seguite di sempre.

Questo è un dato molto importante per l’azienda Mediaset, considerando che il reality show sia andato in onda in un periodo storico davvero complicato. Proprio in virtù di tutto questo, il conduttore ha voluto spendere qualche parola in merito ed ha comunicato una decisione importante.

Le parole di Alfonso dopo il GF Vip

Lunedì 14 marzo 2022 si sono spente le luci della casa più spiata d’Italia. A trionfare è stata Jessica Selassiè, la quale ha avuto la meglio su Davide Silvestri. Al termine di questo percorso durato per ben sei mesi, il conduttore Alfonso Signorini ha voluto spendere qualche parola per ringraziare i telespettatori del GF Vip. Il protagonista, infatti, è tornato sui social con dei video. Nelle clip in questione, Il direttore del magazine Chi ha esordito ringraziando tutti i fan per l’affetto dimostrato.

Successivamente, poi, Alfonso ha voluto trarre le somme di questa esperienza. A tal proposito, il conduttore ha detto che in questi sei mesi ci sono stati chiaramente degli alti e dei bassi, come è normale che sia nella vita di tutti gli esseri umani. Malgrado questo, però, il presentatore ha dichiarato di essere felice che il pubblico abbia capito l’intento degli autori del programma. Lo scopo di tutti, infatti, è sempre stato quello di raccontare sprazzi di vita vera.

Signorini annuncia una decisione piuttosto drastica

Alfonso Signorini era perfettamente consapevole che mandare in onda il GF Vip in un periodo storico così complesso sarebbe potuto essere un azzardo. Tuttavia, lui è tutto lo staff hanno deciso di continuare ad andare in onda proprio per regalare al pubblico un momento di leggerezza. Ad ogni modo, l’esperienza appena trascorsa è stata piuttosto difficile e impegnativa anche per il conduttore.

In virtù di questo, Alfonso ha annunciato ai suoi fan una decisione molto importante. Nello specifico, infatti, il giornalista ha svelato che sparirà per un bel po’ di tempo dai social e dal mondo della televisione, in quanto sente un forte bisogno di dedicarsi alla sua vita in modo da recuperare le forze e tornare più carico di prima.