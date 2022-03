Uomini e Donne spoiler puntata 16 marzo: dama in lacrime, Federica ritorna

Mercoledì 16 marzo, come sempre su Canale 5 a partire dalle ore 14:45, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Nel corso della messa in onda in questione, come al solito, non mancheranno i colpi di scena.

Maria De Filippi si soffermerà sia sulle vicende degli esponenti del trono classico, sia su quelle legate al trono over. Specie per quanto riguarda quest’ultimo ci saranno dei disguidi piuttosto accesi in cui interverrà anche Tina Cipollari. Vediamo tutto quello che succederà.

Pinuccia di nuovo in lacrime nella puntata del 16 marzo di Uomini e Donne

Nel corso della puntata del 16 marzo di Uomini e Donne l’attenzione dovrebbe tornare sugli esponenti del trono over. Dopo aver raccontato le vicende di Luca e Matteo, nella messa in onda di oggi verrà attivata nuovamente in ballo Pinuccia. La dama, purtroppo, non riesce a dissuadere Alessandro dalle sue recenti decisioni. Il cavaliere, infatti, ha scelto di interrompere la sua conoscenza in quanto reputa il carattere della donna troppo poco affine al suo.

La protagonista, però, non si darà per vinta e tenterà il tutto per tutto. Sulla faccenda non potrà esimersi dall’intervenire Tina Cipollari, ormai acerrima nemica di Pinuccia. Tra le due, infatti, nascerà una nuova discussione che sfocerà in un pianto disperato da parte della dama. Come sempre, ci penserà la conduttrice a provare a ristabilire l’ordine in studio.

Matteo va a riprendere Federica

Per quanto riguarda Gemma, invece, della dama non si parlerà tanto nella puntata del 16 marzo di Uomini e Donne. La torinese, infatti, dopo aver ricevuto l’ennesimo due di picche da Franco, non avrà spasimanti alla sua corte. Pertanto, bisogna attendere che arrivi qualche corteggiatore nuovo per creare nuove dinamiche. Passando agli esponenti del trono classico, invece, è opportuno segnalare che Matteo riuscirà nell’intento di far tornare Federica.

Il ragazzo, infatti, andrà a prendere la corteggiatrice direttamente a casa sua. In tale occasione, i due avranno l’opportunità di poter parlare a quattr’occhi e chiarirsi su alcune faccende che si sono verificate di recente. Tra i due, dunque, sembrerà tornare il sereno e di questo sarà poco contenta Valeria. La ragazza, infatti, intavolera una piccola discussione sia con il tronista sia con la sua rivale. Nello specifico, accuserà Matteo di essere un po’ incoerente e gli chiederà quale sia il motivo che lo spinge a continuare la conoscenza con entrambe.