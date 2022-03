Alex Belli sgancia una bomba su La Pupa e il Secchione Show: “Sono tutte mie pedine…” (VIDEO)

ShowAlex Belli ha rilasciato un’intervista a Casa Chi in cui ha parlato del nuovo programma La Pupa e il Secchione, che è cominciato martedì 15 marzo su Italia 1. I giornalisti gli hanno chiesto cosa ne pensa e poi hanno alluso al fatto che, probabilmente, l’attore tornerà negli studi Mediaset molto presto.

A tal proposito, il protagonista ha sganciato una piccola bomba inerente alcuni partecipanti che hanno preso parte al programma. Scopriamo nel dettaglio che cosa ha rivelato.

A La Pupa e il Secchione Show troppe persone legate ad Alex

Nel corso di una recente intervista. Alex Belli si è lasciato scappare qualche confessione di troppo in merito a La Pupa e il Secchione Show. Il GF Vip è, ormai, giunto al termine, tuttavia, in molti hanno la sensazione che l’attore non mancherà affatto ai telespettatori, in quanto presto potrebbe dare luogo ad un altro colpo di scena. Ricordiamo, infatti, che all’interno del reality show di Italia 1 ci sono alcune persone che sono state legate a lui in passato. Tra di queste, chiaramente, vi è Mila Suarez.

I due sono stati fidanzati per diverso tempo, ma poi le cose non andarono bene al punto che decisero di porre fine al loro rapporto, in maniera anche piuttosto brusca. La Suarez, infatti, sembra nutrire ancora un forte rancore nei confronti del suo ex in quanto si è sentita trattata male e umiliata da lui. Inoltre, tra gli opinionisti di questa edizione c’è anche Soleil Sorge, con cui di recente ha condiviso l’esperienza del GF Vip.

Le rivelazioni di Belli sul reality show

Ebbene, questo ha fatto pensare a molti che Alex Belli possa fare una comparsa a La Pupa e il Secchione Show. L’attore non si è sentito di escludere la cosa, tuttavia, ha fatto una confessione. In particolare ha ammesso che all’interno del programma della D’Urso ci siano tutte sue pedine. Dietro la partecipazione di alcune concorrenti, dunque, pare ci sia proprio il suo zampino.

Con queste dichiarazioni, dunque, Belli ha lasciato aperto uno spiraglio e non è escluso che possa dare luogo a qualche esilarante colpo di scena. Nell’intervista, poi, ha parlato anche di Soleil e della famosa “chimica artistica” che li ha uniti all’interno della casa. Ad oggi non sa se tra loro possa continuare quest’amicizia anche a reality terminato, tuttavia, quando si tratta di Alex, nulla è mai detto.