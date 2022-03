Il Paradiso delle signore anticipazioni 18 marzo: flop alla sfilata, Ezio e Stefania si incontrano

Le anticipazioni dell’ultima puntata della settimana del Paradiso delle signore, quella di venerdì 18 marzo, sarà piena di eventi interessanti. Il primo riguarderà la sfilata, la quale si rivelerà un vero insuccesso.

Il piano di Fiorenza e Dante, dunque, sta proseguendo perfettamente, anche se Vittorio non avrà nessuna intenzione di arrendersi così facilmente. Un risvolto importante, poi, prenderà la faccenda che riguarda la fuga di Stefania. Scopriamo tutto quello che accadrà.

Grande flop per il Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 18 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Stefania abbandonerà villa Guarnieri. Dopo che Umberto ha scoperto il suo rifugio, infatti, alla fanciulla non resterà altra strada se non quella di levare le tende. Ad ogni modo, la giovane non deciderà di fare ritorno a casa sua, ma si rifugerà dalle sue amiche. Le ragazze saranno ben liete di accogliere Stefania a casa loro, pertanto, le offriranno tutto l’aiuto e la vicinanza di cui necessita.

Intanto, al circolo sarà giunto il tanto atteso momento della sfilata. La situazione, però, prenderà una piega davvero inattesa. L’esibizione sarà un flop totale e le veneri saranno mortificate per la pessima figura fatta nell’accostamento alle modelle professioniste. Dante, chiaramente, non potrà che essere profondamente felice di questo insuccesso, in quanto il suo piano sta gradualmente prendendo forma.

Anticipazioni 18 marzo: l’incontro tra Ezio e Stefania

Vittorio, però, farà di tutto per salvare la faccia al Paradiso delle signore nella puntata del 18 marzo. A tal proposito, proverà a rimediare all’inconveniente accaduto durante la sfilata. Malgrado i suoi tentativi, però, la situazione continuerà a restare piuttosto grave. Su di un altro versante, poi, vedremo che Agnese si concederà uno sfogo con la mamma di Anna ed esorterà la donna a parlare con la piccola Irene.

La mamma di Salvatore, infatti, chiederà alla donna di parlare con la fanciulla in modo da convincerla a trasferirsi a Milano. La signora Imbriani, però, non sarà della stessa idea della sua interlocutrice, pertanto, non sembrerà propensa ad assecondare la sua richiesta. Questo, dunque, spingerà Anna a fare una riflessione molto importante. La donna si chiederà se forse non sia giunto il momento di tornare al suo paese d’origine. Infine, nella parte conclusiva della puntata vedremo che Ezio e Stefania finalmente si incontreranno. L’uomo ha intenzione di raccontare alla figlia tutta la verità su sua madre.