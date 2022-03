Isola dei famosi 2022, inviato e concorrente positivi al covid: cosa succederà adesso

Continuano gli imprevisti nei programmi televisivi. Anche L’Isola dei famosi 2022, infatti, è stata raggiunta da ben due casi di covid. In questi giorni, lo staff è in procinto di partire per l’Honduras in modo da sistemarsi e organizzarsi prima dell’inizio del reality show.

A quanto pare, però, due protagonisti saranno costretti a rimanere in Italia fino a quando non si negativizzeranno. Le persone in questione sono l’inviato e una concorrente. Scopriamo di chi si tratta e che cosa accadrà adesso.

Chi sono i due protagonisti dell’Isola dei famosi 2022 positivi al covid

In queste ore è appena trapelata la notizia circa la positività al covid di due protagonisti dell’Isola dei famosi 2022. Tutti i protagonisti sono costantemente sotto controllo con tamponi per scongiurare il rischio di contagio per l’intero staff. Proprio durante una sessione di test, due membri sono risultati positivo. Il primo è l’inviato di questa edizione del reality show, ovvero, Alvin. Quest’ultimo era in procinto di partire alla volta dell’Honduras, tuttavia, dovrà rivedere i suoi piani.

Ilary Blasi era entusiasta di poter condividere con lui questa esperienza, tuttavia, pare proprio che questo non sarà possibile, almeno in un primo momento. Alvin, dunque, è stato messo immediatamente in isolamento e le sue condizioni di salute sono da tenere sotto controllo. La seconda persona risultata positiva è la concorrente Ilona Staller, in arte Cicciolina, che avrebbe dovuto partecipare al programma insieme a suo figlio.

Chi sostituirà Alvin? Ecco il nome

Ad ogni modo, anche lei pare dovrà rinunciare alla partenza. Ma quello che molti si stanno domandando adesso è: che cosa accadrà all’Isola dei famosi dopo la scoperta di questi due casi di covid? Le persone positive, chiaramente, sono isolate e dovranno essere in qualche modo sostituite. Per quanto riguarda Alvin, il ruolo di opinionista, almeno fino a che lui non si negativizzerà, verrà preso da Vladimir Luxuria.

Lei era stata designata come opinionista di questa edizione insieme a Nicola Savino, tuttavia, per sopperire a questo inconveniente, la protagonista cambierà ruolo e farà l’inviata. In merito a Ilona Staller, invece, la donna dovrà rimanere in Italia fino a quando non risulterà negativa e, probabilmente, solo allora potrà prendere parte a questa nuova avventura. Al momento è molto probabile che anche suo figlio rinuncerà alla partenza, in quanto è in coppia con sua madre.