Michelle Hunziker nuovo amore dopo Trussardi: si tratta di un ex concorrente del GF (FOTO)

In queste ore sono spuntate delle segnalazioni alquanto interessanti su Michelle Hunziker e il suo nuovo amore. La conduttrice televisiva ha ufficializzato da un po’ la rottura con Tomaso Trussardi e, a quanto pare, ha voltato pagina.

La notizia è stata diramata in esclusiva da un magazine tedesco che tratta di attualità, ovvero, “Bunte”. Sulla pagina Instagram Woopsee, poi, è stato affrontato l’argomento e sono state date ulteriori informazioni a riguardo.

Chi è il nuovo amore di Michelle Hunziker

Una volta giunta al capolinea la storia con Trussardi, Michelle Hunziker pare proprio abbia voltato pagina con un nuovo amore. La presentatrice è stata immortalata insieme ad un uomo in atteggiamenti piuttosto complici. La storia con Tomaso è terminata due mesi fa e, in questo lasso di tempo, la donna pare abbia avuto l’opportunità di conoscere una nuova persona intraprendendo con lui una relazione.

A rendere ancora più intrigante la faccenda, poi, è il fatto che il ragazzo in questione è un ex concorrente del Grande Fratello, ovvero, Giovanni Angiolini. Quest’ultimo, dopo aver ultimato la sua esperienza nel reality show di Canale 5, si è concentrato sulla sua carriera e sulla sua professione. Attualmente, infatti, svolge la professione di medico. Tuttavia, è una persona poco avvezza ai riflettori, pertanto, non ci sono molte altre informazioni sul suo conto.

Dove sono stati avvistati i piccioncini e il bacio romantico

In merito al nuovo amore di Michelle Hunziker, sempre stando a quanto riportato dal magazine tedesco, pare che i due si siano concessi una piccola vacanza in Sardegna. I paparazzi che sono riusciti ad immortalare la coppia hanno raccontato che i due erano intenti a passeggiare per lei vie sarde in atteggiamenti alquanto intimi. Ad un certo punto, poi, si sono scambiati anche un dolce bacio che ha dissipato ogni dubbio.

Nel frattempo, però, anche se la notizia pare sia alquanto ufficiale, Michelle sta preferendo mantenere la via del silenzio. La donna, infatti, non è ancora intervenuta sui suoi social per parlare della questione. Tra i suoi ultimi video, la conduttrice ha mostrato ai fan come trascorre le sue giornate. Quella odierna, ad esempio, è cominciata con un check up presso una struttura ospedaliera. Con questo, la protagonista ha voluto mandare anche un importante messaggio a tutte le persone che la seguono, ovvero, quello di fare prevenzione sempre.