Uomini e Donne, alcuni partecipanti sono pagati? La rivelazione di un ex cavaliere (VIDEO)

Se c’è una cosa che i fan di Uomini e Donne si sono sempre domandati è capire se i partecipanti al talk show vengono pagati oppure no. Ci sono alcuni personaggi che, infatti, sono presenti in studio da moltissimi anni, pertanto, è inevitabile farsi qualche domanda.

Ebbene, la faccenda è stata affrontata da quello che, ormai, è diventato un ex cavaliere del programma. Dopo aver insinuato questo dubbio, infatti, il protagonista non ha potuto fare altro che andare via. Scopriamo che cosa è successo.

Sergio fa inaspettate domande: i partecipanti sono pagati?

Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne è stato affrontato un argomento molto interessante inerente i partecipanti probabilmente pagati del talk show. Un cavaliere, infatti, si è reso protagonista di domande alquanto imbarazzanti che anno è men che non si dica sollevato un vespaio. Il protagonista in questione è Sergio, il quale è giunto alla corte di Maria De Filippi durante una precedente puntata. L’uomo ha manifestato la volontà di conoscere Daniela.

I due, però, sono riusciti a fare solo un esterna, in quanto, subito dopo la dama ha deciso di interrompere la sua conoscenza. Le ragioni che hanno spinto la donna ad agire in questo modo risiedono in alcuni quesiti inopportuni che le avrebbe posto il cavaliere. Durante la puntata, infatti, Daniela ha spiegato che il suo interlocutore le ha chiesto esplicitamente quanto percepirebbe dalla redazione per presenziare all’interno del programma.

A Uomini e Donne scoppia il caos

A questa domanda, Daniela ha replicato che nessun partecipante di Uomini e Donne venga pagato dallo staff del programma. Sergio, allora, ha risposto dicendo che sia davvero impossibile che personaggi come Armando, Gemma e altri restino in studio per tutti questi anni senza percepire un compenso. In studio, chiaramente, tutti sono rimasti basiti. Gli opinionisti si sono infervorati ed hanno accusato Sergio di essere davvero poco rispettoso nei confronti della redazione.

Sulla faccenda è intervenuta anche la conduttrice, la quale non ho potuto fare a meno di ammettere che l’uscita del protagonista sia stata alquanto inopportuna. A suo avviso, infatti, è anche lecito porsi delle domande, tuttavia, sarebbe stato molto meglio se Sergio avesse dissipato i suoi dubbi chiedendo delucidazioni direttamente alla redazione. Pertanto, il cavaliere è andato via senza possibilità di ritorno.