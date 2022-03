Anticipazioni Uomini e Donne 17 marzo: com’è finita tra Ida e Alessandro? Matteo spiazza

Le anticipazioni della puntata di giovedì 17 marzo di Uomini e Donne rivelano che in studio si continuerà a parlare di Ida e Alessandro. La scorsa messa in onda, infatti, si è conclusa con una discussione molto accesa da parte dei due protagonisti.

La dama ha deciso addirittura di uscire dallo studio durante un ballo. Oggi, dunque, scopriremo che cosa sia accaduto tra i due dietro le quinte. Inoltre, ci saranno anche delle novità per quanto riguarda il trono classico.

Lite dietro le quinte tra Ida e Alessandro nella puntata del 17 marzo

Nella puntata del 17 marzo di Uomini e Donne vedremo che l’attenzione ricadrà nuovamente su Ida e Alessandro. I due, come di consueto, hanno avuto un’accesa discussione durante la quale lei ha preferito abbandonare lo studio. La donna è estenuata dai continui attacchi da parte di alcuni esponenti della trasmissione, tra cui quelli di Tina Cipollari. Il fatto che Alessandro non intervenga molto spesso per difenderla sta generando molto malessere nella dama.

Oggi, dunque, assisteremo al nuovo scontro dietro le quinte tra i due protagonisti. Dopo un accesissimo diverbio, però, i due decideranno di fare la pace e dichiareranno di avere tutto l’interesse di trascorrere un weekend in reciproca compagnia. Le liti, però, non saranno finite qui. Ad animare la situazione, infatti, ci penserà l’opinionista che, ancora una volta, attaccherà duramente Pinuccia.

Matteo va a recuperare Federica, che torna a Uomini e Donne

La dama ha dovuto interrompere la frequentazione che aveva cominciato con Alessandro, in quanto lui ha capito che non possono stare insieme. Questo turberà parecchio la donna, che in puntata riceverà gli attacchi dell’opinionista, pertanto, si lascerà andare ad un pianto disperato. Per quanto riguarda il trono classico, invece, Matteo deciderà di andare a riprendere Federica. Il giovane, infatti, si recherà a casa di lei facendole una sorpresa che la lascerà senza parole.

Dopo aver parlato ed essersi chiariti, la ragazza deciderà di tornare in studio. In tale contesto, però, la giovane si troverà a scontrarsi con Valeria, l’altra corteggiatrice di Matteo. La ragazza, chiaramente, non prenderà di buon grado il colpo di testa del tronista, sta di fatto che darà luogo ad una discussione che coinvolgerà entrambi. Matteo, dal canto suo, proverà a tranquillizzare La giovane dicendole di essere molto interessato anche a lei, tuttavia, non poteva continuare il suo percorso senza Federica.