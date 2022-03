Broker Forex: i consigli per trovare il migliore

Quando si parla di Broker Forex, si fa riferimento a delle piattaforme online che fanno da tramite per gli investimenti sul mercato del Forex. Puoi fare trading online e guadagnare soldi facili investendo nel mercato Forex, cioè Foreign Excahnge Market. Tradotto, si tratta del mercato delle valute esteree che può esser indicato anche dalla sigla fx.

Acquistare e vendere valute consente di avere un guadagno perché si sfrutta lo spread, cioè la differenza, tra le valute. Convertire una valuta in un’altra consente di avere un margine di guadagno. Basta scegliere una coppia di valute per iniziare a fare degli studi e delle proiezioni per poter ricavare il massimo. Si tratta di una speculazione che è lecito fare.

Ottieni un guadagno grazie allo spread tra le valute bid e ask. Sul mercato delle valute estere si può fare day trading oppure lo scalping, un sistema per avere profitto a breve termine cioè senza dover aspettare chissà quanto come capita invece con altri tipi di investimento. Per trovare la migliore piattaforma Broker Forex, questi sono i fattori da considerare.

Le commissioni

Quando sei alla ricerca dei migliori Broker Forex bisogna valutare anche le commissioni. Purtroppo, ci sono in giro diversi broker che ti chiedono alte commissioni che erodono i tuoi margini di guadagno. Un buon broker, invece, non dovrebbe prevedere nessun tipo di commissioni iniziali. Riesci quindi a iniziare a fare trading online con spread molto vantaggiosi per te.

La sicurezza

La sicurezza è tra i primi fattori che devi prendere in esame per trovare il miglior Broker Forex. Solo le piattaforme e i portali regolamentati sono degni di nota. In altri termini, se ti rivolgi a un broker non regolamentato è più facile incappare in truffe e raggiri. Le piattaforme regolarmente sono sottoposte a controlli del Consob, autorità di vigilanza che vigila sul rispetto delle norme europee. Evita di rivolgerti a piattaforme che seppur non regolarmente, promettono i migliori guadagni perché è facile che si tratti solo di uno specchietto per le allodole. Quando si tratta dei tuoi soldi, vai sul sicuro e rivolgiti solo a chi è davvero affidabile al 100%.

La facilità d’uso

Per scegliere il tuo Broker Forex considera fattori quali la facilità d’uso della piattaforma. Riesci a guadagnare più soldi se hai al tuo fianco un partner che ti mette a disposizione una piattaforma semplice e intuitiva. Scegli una piattaforma per il trading online che ti sia comoda e facile da usare altrimenti rischi di commettere degli errori e ritrovarti con delle perdite invece di guadagni.

Le velocità

Nel mondo di oggi, è indispensabile che le operazioni di trading vengano eseguite nel minore tempo possibile. Fare trading in modo rapido ti permette di evitare perdite di soldi. Forse non ci hai mani pensato ma anche solo qualche secondo di tempo può fare la differenza quando si tratta di trading online. I broker migliori sono quelli che hanno un bel gruppo server in grado di garantire potenza e velocità di calcolo massima.