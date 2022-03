Ex corteggiatrice di Uomini e Donne incinta, ma qualcosa non va: ecco cosa succede (FOTO)

Da diverse settimane si vocifera che una famosa ex corteggiatrice di Uomini e Donne sia incinta. La persona in questione è Nicole Mazzocato, la quale ha preso parte al programma di Maria De Filippi per corteggiare Fabio Colloricchio.

I due uscirono anche dal programma insieme, tuttavia, la loro storia giunse al capolinea dopo un po’ di tempo. Adesso entrambi sono felicemente fidanzati e se lui ha annunciato con grande gioia di aspettare un figlio dalla sua nuova compagna, per la dama la situazione sembra un po’ diversa.

Nicole Mazzocato è incinta? Adesso arrivano novità

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Nicole Mazzocato pare sia incinta. La notizia sta circolando in rete da diverse settimane, ma in queste ore l’influencer Deianira Marzano ne ha parlato quasi con certezza. La donna, infatti, ha annunciato di sapere anche quando sarà il giorno in cui Nicole deciderà di fare questo importante annuncio a tutta la sua community. Nello specifico, pare che la giovane avesse in mente una sorpresa per i fan da mostrare nella giornata di venerdì 18 marzo.

Dopo lo spoiler di Deianira, la quale ripetiamo ha parlato in maniera estremamente convinta e certa, la giovane potrebbe cambiare idea e posticipare di qualche giorno il grande annuncio. Ma quello che in molti si stanno domandando è: per quale ragione Nicole sta temporeggiando così tanto prima di dare questo grande annuncio. Al momento non sono chiari i motivi celati dietro questa scelta.

Perché l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è così misteriosa?

Alcuni ritengono che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne stia aspettando a rivelare di essere incinta per paura che qualcosa possa andare storto durante la gravidanza. I primi mesi si sa sono sempre i più complicati e meritevoli di attenzioni, pertanto, è probabile che la ragazza stia aspettando di essere sicura. Altri, invece, ritengono che la Mazzocato stia solamente prendendo in giro i fan e stia aspettando solo per far parlare di sé.

Ad ogni modo, qualunque sia la verità, sembra piuttosto certo che la protagonista sia in dolce attesa. Pargolo in arrivo anche per un’altra ex dama del programma di Maria De Filippi, ovvero, Cecilia Zagarrigo. Dopo essersi sempre contraddistinta per le sue storie poco gratificanti, anche lei sembra aver trovato l’uomo giusto, con il quale ha deciso addirittura di mettere su famiglia.