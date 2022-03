Alessandro e Sophie in vasca da bagno: scatti osé per festeggiare i tre mesi (FOTO)

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno appena compiuto tre mesi di relazione e, per festeggiare, si cono concessi un rilassante e sensuale bagno in vasca. I due, però, invece di tenere privati questi momenti, hanno deciso di mostrarli a tutti i loro fan.

Le immagini, infatti, hanno fatto il giro del web in men che non si dica divenendo immediatamente oggetto di discussione. Vediamo che cosa è successo e quali sono i progetti dei due innamorati.

La foto in vasca da bagno di Alessandro e Sophie

La storia d’amore tra Sophie e Alessandro ha raggiunto i tre mesi e i due hanno deciso di festeggiare in vasca da bagno questo traguardo importante. Entrambi i protagonisti sono molto attivi sui loro rispettivi profili Instagram, sta di fatto che condividono momenti di vita quotidiana e professionale. Tra i vari contenuti condivisi, però, in queste ore sono spuntate anche delle foto un po’ spinte.

Nello specifico, i due si sono inquadrati mentre sono intenti a concedersi un bagno rilassante, in una vasca piena di schiuma. Nelle foto in questione, chiaramente, sono state censurate le parti intime, ma gli scatti hanno comunque fatto il giro del web in men che non si dica. Tra chi si è congratulato con loro per il traguardo raggiunto e chi, invece, li ha attaccati per aver mostrato contenuti troppo eccessivi, le foto sono divenute virali. (Continua dopo la foto)

I progetti futuri della coppia: convivenza, programmi tv e altro

Ad ogni modo, malgrado questo, Alessandro e Sophie hanno deciso di non rimuovere gli scatti osé fatti in vasca da bagno. I due sembrano davvero intenzionati a dimostrare a tutti che il loro amore sarà in grado di andare avanti e di accorciare anche la distanza che li separa, fino ad annullarla. Ebbene sì, tra i loro progetti c’è anche quello di andare a vivere insieme.

Molto presto, infatti, la coppia si trasferirà a Milano in una casa procurata dalla madre della Codegoni mentre i due erano ancora al GF Vip. Oltre a questo, poi, è probabile che vedremo i due piccioncini anche all’interno di un nuovo programma televisivo Mediaset. Ci sono ancora troppe poche informazioni a riguardo, tuttavia, potrebbe trattarsi di una sit-com a cui dovrebbero prendere parte vari protagonisti, tra cui Alessandro e Sophie. Non ci resta che attendere per saperne di più.