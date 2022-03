Miriana e Pago stanno tornando insieme? Lei svela: “Amore incondizionato” poi la verità sugli ex (VIDEO)

Se c’è una cosa che molti si stanno domandando in questo periodo è se tra Miriana Trevisan e Pago ci sia possibilità di vederli nuovamente insieme come coppia. Nel corso della partecipazione della donna al GF Vip, il cantautore le ha fatto anche una sorpresa per far vedere alla donna suo figlio e i due sono sembrati estremamente complici.

La loro sintonia sembra tale da spingere i fan a credere che possa esserci speranza di vederli nuovamente come coppia, ma sarà così? Miriana ha risposto a tutte le domande in merito durante una lunga intervista rilasciata a Casa Chi.

Miriana svela se tornerà con Pago oppure no

Tra gli ospiti di Casa Chi, dopo Alex Belli, c’è stata anche Miriana Trevisan, la quale ha parlato anche delle ipotesi di tornare insieme a Pago. I giornalisti, infatti, le hanno chiesto se tra loro possa esserci un ritorno di fiamma. La showgirl ha detto di avere un rapporto idilliaco con il suo ex marito. I due hanno un figlio insieme, pertanto, si vedono molto spesso e talvolta dormono anche nella stessa casa.

Ad unirli c’è un amore incondizionato che, tuttavia, non sembra essere legato alla sfera passionale. La donna, infatti, ha ammesso di essere legatissima al suo ex, tuttavia, non crede che tra loro possa riaccendersi la fiamma che divampò tanti anni fa. Inoltre, stando spesso insieme, anche di notte, se tra loro ci fosse stato ancora feeling dal punto di vista fisico sicuramente sarebbe scattato qualcosa, invece non è stato così.

La verità sulla situazione sentimentale della Trevisan

Una volta chiarito che tra lei e Pago non ci sia nessuna speranza di tornare insieme, almeno così pare, Miriana ha parlato della sua sfera sentimentale. La donna è stata molto chiacchierata in questi giorni in quanto si è addirittura vociferato che avesse lasciato Biagio D’Anelli di punto in bianco a causa del suo presunto ex fidanzato facoltoso.

In merito alla faccenda, però, la donna ha voluto smentire, una volta per tutte, tutti i pettegolezzi. In particolar modo, infatti, ha detto che attualmente è una single convinta e non ha nessuna intenzione di impelagarsi in nuove relazioni sentimentali. Al primo posto nella sua vita c’è e ci sarà per sempre suo figlio Nicola, pertanto, non ha tempo per altro.