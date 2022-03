Il Paradiso delle signore trama 21 marzo: confronto tra Gloria e Stefania, liti al magazzino

La trama della puntata di lunedì 21 marzo del Paradiso delle signore rivela che ci saranno dei diverbi piuttosto accesi nello shopping center. Dante e Vittorio proprio non riusciranno a trovare un punto d’incontro e questo trasformerà il clima in maniera piuttosto pesante.

Stefania, invece, concederà a Gloria con confronto, ma le cose andranno come spera la donna? Nel frattempo, Anna fa delle considerazioni molto importanti sul suo rapporto d’amore che la unisce a Salvatore.

Guerra tra Dante e Vittorio al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 21 marzo del Paradiso delle signore vedremo che il clima nello shopping center sarà piuttosto teso. Dopo quello che è accaduto nel corso della sfilata al Circolo, per il lancio della nuova collezione, tra Dante e Vittorio sarà guerra aperta. Quest’ultimo, infatti, non potrà fare a meno di attaccare duramente il suo socio non fidandosi minimamente di lui. Romagnoli, dal canto suo, non potrà che gongolare dei colpi che, poco alla volta, sta mettendo a segno.

Intanto, le amiche di Stefania discuteranno di quello che sta accadendo alla giovane. Le ragazze si convinceranno del fatto che il motivo che ha spinto la protagonista ad andare via di casa risieda in una discussione con suo padre Ezio. La verità, però, è decisamente più complessa di quanto credono le veneri. Su di un altro versante, poi, vedremo che Anna arriverà a fare delle valutazioni molto importanti sulla sua storia con Salvatore.

Incontro tra Gloria e Stefania nella puntata del 21 marzo

Il fatto che sua figlia Irene non sia affatto intenzionata a tornare a Milano sta impedendo ai due di andare a vivere insieme. Questo, chiaramente, potrebbe portare a delle conseguenze alquanto importanti nel prossimo futuro. La donna, infatti, sta già varando l’ipotesi di tornare nel suo paese di origine. Assalita da tanti dubbi, la Imbriani deciderà di aprirsi con Beatrice e di raccontarle tutte le cose che la turbano sulla sua storia con Salvo.

Nel corso della puntata del 21 marzo del Paradiso delle signore, poi, vedremo anche che Stefania e Gloria avranno finalmente un confronto. Dopo aver parlato con Ezio, la giovane si convincerà a dare una chance anche a sua madre. La donna ringrazierà di cuore Marco, in quanto è stato soprattutto lui a fare da mediatore in questa faccenda. Ad ogni modo, come andrà a finire il dibattito tra le due? Gloria riuscirà a spiegare le sue ragioni a sua figlia? Pare proprio di no.