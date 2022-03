Oroscopo 18 marzo 2022: Leone carichi, Acquario sotto tono

Secondo l’oroscopo del giorno 18 marzo, i nati sotto il segno del Sagittario possono gettarsi a capofitto nelle nuove conoscenze. I Toro, invece, farebbero bene ad essere cauti e i Leone sono in gran forma.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Buon momento per quanto riguarda le nuove conoscenze. Se avete cominciato da poco una storia d’amore cercate di essere ottimisti, ma di non avere fretta. Sul lavoro è importante la praticità.

Toro. Non sbilanciatevi troppo in amore e ricordate che in certe occasioni è importante e utile anche giocare con qualche carta coperta. Dal punto di vista del lavoro, invece, potete osare un po’ di più.

Gemelli. Attenti a non compiere il passo più lungo della gamba. Esistono delle situazioni in cui è importante fare delle attente valutazioni prima di prendere delle decisioni affrettate. In amore è tempo di essere risoluti secondo l’oroscopo del 18 marzo.

Cancro. Oggi non siete particolarmente loquaci, pertanto, è meglio non intavolare troppe discussioni. Sia in amore sia nel lavoro siete alla ricerca di stabilità. Non amate le situazioni dubbie, dove non capite il senso di ciò che vi accade.

Leone. I nati sotto questo segno sono in grande forma oggi. Approfittate di questo momento di positività per mettervi in gioco, sia in amore sia nel lavoro. Dal punto di vista professionale c’è una Luna molto favorevole.

Vergine. Le stelle sono favorevoli per quanto riguarda la vita di coppia. Se avete un partner o una partner questo è il momento giusto per ritagliarvi un po’ di tempo e trascorrerlo insieme alla persona che amate. I single possono farlo con amici e persone care.

Previsioni 18 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giornata interessante per quanto riguarda il lavoro. Oggi finalmente potrebbero venire al pettine dei nodi che stavate cercando di sciogliere da un po’ di tempo. Con la calma si ottiene tutto e oggi ne avrete la prova.

Scorpione. Le stelle vi invitano ad osare nel lavoro. Ci vuole metodo e organizzazione, ma talvolta è opportuno seguire anche le vostre sensazioni e il vostro istinto, specie in questo particolare periodo.

Sagittario. L’Oroscopo del 18 marzo esorta i nati sotto questo segno a cogliere al balzo le occasioni che si presenteranno sul vostro cammino. In amore siete molto audaci e di solito vi gettate a capofitto nelle relazioni. Questo è il momento giusto.

Capricorno. Sul lavoro ci sono delle decisioni da prendere. Spesso potreste trovarvi ad essere particolarmente indecisi e quando questo accade non vi resta da fare altro che seguire il vostro cuore.

Acquario. Non vi sentite esattamente al top della vostra forma fisica. Ad ogni modo, cercate di non fare degli sforzi eccessivi e riposatevi di più se potete. Dal punto di vista sentimentale, invece, è tempo di novità.

Pesci. Cercate di stare lontani dalle discussioni. Questo è un momento un po’ complicato per quanto riguarda l’amore. In ambito professionale, invece, è tempo di fare un po’ di ordine e di capire di chi potete fidarvi e di chi no.