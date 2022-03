Clarissa ci ha provato con Alessandro dopo il GF Vip? Arriva la risposta della principessa (FOTO)

In queste ore è circolato sul web un gossip inatteso che riguarda Clarissa Selassiè e Alessandro Basciano. Stando a quanto trapelato sembra che la principessa ci abbia provato con il fidanzato di Sophie Codegoni fuori la casa del GF Vip.

Queste insinuazioni, chiaramente, hanno fatto il giro del web in men che non si dica. La persona direttamente chiamata in causa, quindi, ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire la sua versione dei fatti. Scopriamo, dunque, che cosa ha detto Clarissa a riguardo.

Clarissa interviene sul gossip su Alessandro e Sophie

Clarissa ci ha provato con Alessandro una volta terminato il GF Vip? Sul web sta circolando da diverse ore questo pettegolezzo, il quale pare sia stato diffuso direttamente dalla Codegoni. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, pare abbia pizzicato l’ex coinquilina a stuzzicare il suo fidanzato. Ad ogni modo, dato che la notizia è divenuta piuttosto virale, la principessa si è sentita in dovere di intervenire sui social. La giovane ha inizialmente esordito mettendo in guardia i suoi fan in merito a delle presunte dichiarazioni che stanno circolando in rete che sarebbero state fatte da lei.

La giovane ci ha tenuto a precisare di non aver rilasciato nessuna intervista, pertanto, tutto quello che sta circolando, o potrebbe circolare, è completamente falso. Fatta questa doverosa premessa, poi, la protagonista è entrata nel merito della questione che riguarda Basciano. Clarissa ha specificato di reputare Sophie un’amica, pertanto, mai si sarebbe permessa di compiere un gesto così basso.

La Selassiè nega tutto e ammette un nuovo flirt

Successivamente, poi, Clarissa ha aggiunto di essere molto impegnata in questo periodo, pertanto, non avrebbe minimamente modo e voglia di perdere tempo a provarci con Alessandro. La giovane spera che questo pettegolezzo non sia stato espresso davvero dalla Codegoni, in quanto altrimenti rimarrebbe davvero molto male. Per concludere, poi, la principessa ha voluto specificare che, anche se non parla molto della sua sfera sentimentale sui social, attualmente c’è una persona speciale nella sua vita.

Proprio in virtù di questo, ha chiarito che in nessun modo vorrebbe che tale ragazzo possa sentirsi mancato di rispetto. Pertanto, la protagonista ha negato categoricamente le notizie circolate in rete in queste ore definendole delle clamorose fake news. Intanto, le tre principesse hanno annunciato che domenica pomeriggio faranno una diretta, pertanto, in tale occasione sicuramente ci sarà modo di affrontare tante tematiche.