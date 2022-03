Barù e Jessica, cosa è successo dopo il GF Vip, si sono visti? La segnalazione (FOTO)

Una volta terminato il GF Vip, molti telespettatori si stanno domandando che cosa possa essere successo tra alcuni ex concorrenti, tra cui Jessica e Barù. I due si sono conosciuti nella casa ed hanno dato il via ad un rapporto alquanto conflittuale.

Lei si era legata parecchio, mentre lui è sempre stato piuttosto contraddittorio. Adesso che le luci dei riflettori si sono spente, però, cosa sarà successo tra loro? I due si saranno visti oppure no? Scopriamo cosa è emerso in merito.

Jessica e Barù si sono incontrati dopo il GF Vip?

Cosa è successo tra Jessica e Barù dopo il GF Vip? La Selassiè è uscita da vincitrice, arrivando a guadagnare il montepremi finale di 100 mila euro, mente l’enologo si è classificato al terzo posto. Quando erano in casa, i due hanno vissuto degli alti e bassi. Se lei, dal canto suo, sembrava molto propensa a proseguire la loro conoscenza anche al di fuori del programma, lui è sempre stato vago sulla faccenda, pertanto, come sarà andata a finire?

A dare qualche informazione in più sulla questione sono stati gli influencer Deianira Marzano e Amedeo Venza. I due, infatti, hanno risposto alle numerose domande dei fan in merito e non hanno dato buone notizie. Stando a quanto emerso, infatti, sembra che la principessa e l’enologo non si siano incontrati neppure di striscio una volta spenti i riflettori della casa di cinecittà.

Il retroscena sulla Selassiè

Questo, però, non è tutto. Jessica e Barù non solo pare che non si siano incontrati dopo il GF Vip, ma la principessa sarebbe anche piuttosto adirata con lui. Nello specifico, infatti, la giovane sembrerebbe non avere minimamente la voglia di cercare Barù in quanto profondamente delusa dal suo comportamento. In effetti, durante gli ultimi giorni di permanenza all’interno della casa, i due hanno discusso parecchio.

La principessa si è resa conto del fatto che il nipote di Costantino Della Gherardesca non fosse realmente attratto da lei. Lui, dal canto suo, ha sempre dichiarato di non voler avere nulla a che fare con la giovane una volta finito il suo percorso nel reality show di Canale 5. Pertanto, almeno per il momento, pare che i due abbiano seguito alla lettera questa strada. I fan di Jessica sono felici di questa presa di posizione da parte della ragazza in quanto meriterebbe una persona che realmente la desideri.