Uomini e Donne spoiler puntata 18 marzo: Lilli scoppia in lacrime, liti in studio

L’ultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne, quello di venerdì 18 marzo, si concluderà con un interessante colpo di scena. Al centro dell’attenzione, infatti, ci sarà Luca, del quale ancora non si è parlato nelle ultime messe in onda.

Il ragazzo si sta concentrando soprattutto nella conoscenza di Lilli e Soraya, due ragazze molto diverse sia per carattere sia per esperienze di vita. Ebbene, la prima si renderà protagonista di uno sfogo. In causa, poi, verrà chiamata anche Gemma. Vediamo che cosa succederà.

Lilli in lacrime nella puntata del 18 marzo

Nel corso della puntata del 18 marzo di Uomini e Donne vedremo che Maria De Filippi si concentrerà soprattutto su Luca. In puntata verranno mandate in onda le esterne che il giovane ha fatto in questi giorni sia con Soraya sia con Lilli. Con entrambe dirà di essersi trovato molto bene. Per ragioni diverse, infatti, nutre un’attrazione molto forte verso tutte e due le sue corteggiatrici. Ad ogni modo, una volta tornata la linea allo studio, i protagonisti commenteranno l’accaduto e non potranno fare a meno di esprimere opinioni divergenti.

La prima a parlare sarà Lilli, la quale si lamenterà per l’esterna che il tronista ha fatto con la sua rivale. Nello specifico, la giovane rimarrà molto male di una frase pronunciata da Luca. Il tronista, infatti, ha lasciato intendere di avere un certo occhio di riguardo nei confronti di Lilli a causa del suo trascorso piuttosto difficile. Questo, però, invece che far piacere alla corteggiatrice, finirà per farla arrabbiare.

Chi ha puntato Gemma a Uomini e Donne

Lilli, infatti, sbotterà contro Luca nel corso della puntata del 18 marzo di Uomini e Donne. Il motivo risiede essenzialmente nel fatto che non vuole essere trattata in maniera differente perché questo la fa stare solo peggio. Soraya, invece, si dirà estremamente tranquilla in quanto non vuole dare nessun peso al percorso della sua rivale. La ragazza è concentrata solo su di lei, pertanto, non sembra essere toccate da altro.

Al termine del dibattito, poi, Luca dirà di voler ballare con Lilli. Del trono over, invece, si è già parlato abbastanza, tuttavia, Gemma è stata poco protagonista. Dopo essere stata allontanata da Franco, infatti, la dama non ha più corteggiatori. Durante un ballo, però, Maria ha notato che la dama si è avvicinata ad u esponente del parterre maschile. Pertanto, nella puntata odierna verrà chiamata in causa per spiegare le regioni celate dietro il suo gesto.