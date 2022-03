Soleil Sorge rompe il silenzio sulla denuncia di Raffaella Fico: ecco cosa è successo davvero

Nel corso di una recente intervista rilasciata su Casa Chi, Soleil Sorge ha parlato della denuncia che Raffaella Fico minacciò di sporgere contro di lei a inizio GF Vip. All’epoca, infatti, la modella dai capelli ricci decise di querelare l’influencer a causa di alcune dichiarazioni piuttosto pesanti pronunciati da quest’ultima.

A distanza di un bel po’ di mesi, però, la questione è passata in secondo piano, pertanto, nessuno ha mai saputo se la situazione sia stata risolta in qualche modo oppure no. Ebbene, a fare chiarezza sulla faccenda è stata Soleil.

Soleil svela se è stata denunciata da Raffaella oppure no

Soleil Sorge ha rilasciato un’intervista ai giornalisti di Casa Chi ed ha parlato anche di Raffaella Fico. La ragazza, chiaramente, ha parlato della sua esperienza all’interno del GF Vip e poi si è soffermata su alcune questioni un po’ più scoccianti. A tal proposito. Gabriele Parpiglia le ha domandato se avesse ricevuto la denuncia da parte della Fico. Soleil, allora, ha risposto dicendo che ormai al giorno d’oggi, specie in televisione, si è soliti minacciare diffide e querele senza sapere effettivamente quando ci siano gli estremi per procedere e quando no.

Proprio in virtù di questo, la Sorge ha spiegato di non aver mai ricevuto alcuna querela da parte di Raffaella Fico. In occasione del loro disguido al GF Vip, infatti, la donna decise di denunciare la sua ex coinquilina a seguito di una discussione piuttosto accesa avuta durante una puntata. In tale occasione, la Sorge pronunciò delle frasi un po’ forti.

La lite tra la Fico e la Sorge e il pensiero degli avvocati dell’influencer

Per chi non lo ricordasse, Soleil Sorge chiamò con l’appellativo “bitch” la sua all’epoca coinquilina Raffaella Fico. I toni divennero piuttosto accesi, al punto che la napoletana s’infuriò pesantemente e comunicò che avrebbe proseguito la faccenda per vie legali. Dopo poco tempo, poi, uscì dalla casa più spiata d’Italia e continuò a ribadire di voler denunciare la ragazza in quanto avesse superato il limite, soprattutto dal momento che Raffaella avesse una figlia a casa che avrebbe potuto assistere alla scena.

Ad ogni modo, a quanto pare, sembra non ci siano stati gli estremi per sporgere denuncia contro Soleil, oppure semplicemente la Sorge ancora non ha ricevuto la notifica da parte dei legali della Fico. In ogni caso, Soleil ha chiosato il suo intervento sulla faccenda dicendo che i suoi avvocati sono serenissimi.