Giulia Salemi è incinta? Il gesto di Pierpaolo sulla sua pancia crea caos (VIDEO)

Tra gli argomenti di cronaca rosa maggiormente in voga in queste ore vi è un gossip che riguarda Giulia Salemi, la showgirl potrebbe essere incinta. Ad insinuare questo dubbio nei numerosi fan della coppia sono stati direttamente i due protagonisti.

Attraverso un video su Instagram, infatti, l’ex velino ha compiuto un gesto legato alla panica della sua fidanzata che sta generando particolare sgomento. Cerchiamo di capire che cosa sta succedendo.

Il gesto di Pierpaolo che fa pensare che Giulia sia incinta

Il rapporto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sta procedendo a gonfie vele al punto che l’influencer potrebbe essere incinta. I due sono soliti condividere con i fan molti contenuti inerenti le loro giornate, i loro momenti di tenerezza e quelli legati alla loro sfera professionale. Ad ogni modo, in un video, Pierpaolo si è reso protagonista di un gesto molto particolare. Nello specifico, i due si trovavano distesi sul divano intenti a concedersi qualche momento di relax quando, improvvisamente, è accaduto l’inimmaginabile.

Il ragazzo, infatti, ha cominciato a baciare la pancia di Giulia, mentre lei lo guardava in maniera amorevole e serena. Successivamente, poi, lui si è rivolto al loro cagnolino ed ha cominciato a baciare anche lui. La scena è stata estremamente tenera, tuttavia, quello che molti si stanno domandando è, per quale ragione l’ex velino si è comportato in questo modo? Cosa stanno nascondendo i due?

La reazione della Salemi e di Pretelli

Al momento, però, né Giulia Salemi né Pierpaolo Pretelli sono intervenuti per spiegare se la ragazza sia davvero incinta oppure no. Attraverso i loro profili Instagram, infatti, i due stanno condividendo sprazzi di vita quotidiana, dai quali si evince chiaramente che sono molto innamorati e felici. Da un po’, inoltre, sono andati anche a convivere e, almeno per il momento, tutto sta procedendo alla grande.

Questa non è la prima volta che gira voce che Giulia possa essere in dolce attesa, in quanto anche in passato ci sono stati degli indizi sui social che hanno condotto verso questa ipotesi. Ad ogni modo, quello che è accaduto stavolta sembra insinuare un dubbio davvero consistente. Pertanto, non ci resta che attendere per capire in che modo i due commenteranno la vicenda e per scoprire se i Pretelli presto passeranno da tre, considerando il loro cagnolino, a quattro.