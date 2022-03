Il Paradiso delle signore spoiler 22 marzo: problemi per Flora, Gemma fallisce

Gli spoiler della puntata del 22 marzo del Paradiso delle signore rivelano che Gemma farà di tutto per intercedere tra Gloria e Stefania nella speranza di rimarginare il rapporto tra le due. In merito a Flora, invece, la donna si troverà a fare una scoperta inattesa.

Questa la spingerà ad andare a Napoli per incontrare suo marito. Su di un altro versante, poi, vedremo che tra Ludovica e Marcello ci saranno delle svolte molto interessanti per il loro rapporto. Vediamo nel dettaglio che cosa succederà.

Stefania sempre più adirata con Gloria: arriva una decisione nella puntata del 22 marzo

Martedì 22 marzo andrà in onda una nuova puntata del Paradiso delle signore. In tale occasione vedremo che il risentimento di Stefania nei confronti di sua madre Gloria continuerà ad essere altissimo. L’incontro tra le due, purtroppo, non ha sortito gli effetti sperati, pertanto, sarà Gemma a provare ad intercedere per cambiare il corso degli eventi. Quest’ultima, infatti, proverà a parlare con Stefania nella speranza di spingerla a cambiare idea nei confronti di sua madre.

La fanciulla, però, non ne vorrà sapere e le due finiranno per allontanarsi sempre di più. Malgrado questo, però, Gloria proverà a salvare il salvabile. Nello specifico, infatti, parlerà con Ezio e lo spronerà a fare di tutto per ricucire il rapporto con sua figlia. L’uomo, così, tenterà un nuovo approccio con lei nella speranza che, stavolta, la giovane si dimostri molto più affabile.

Problemi per Flora al Paradiso delle signore

Intanto, nella puntata del 22 marzo del Paradiso delle signore, vedremo anche che Flora si troverà a fare un’inaspettata scoperta. Nello specifico, la donna apprenderà da Fiorenza che suo marito non ha ancora versato a Dante la quota utile per far sì che entri nel circolo di imprenditori. Allo scopo di risolvere al più presto questa faccenda, dunque, la donna deciderà di andare direttamente di persona a Napoli per incontrarlo. Cosa ne uscirà da questo incontro?

Nel frattempo, Flora si comporterà in maniera piuttosto ostile, fredda e distaccata nei confronti di Umberto. Quest’ultimo non ne riuscirà a comprendere i motivi di questo cambio repentino di comportamento. Infine, tra Marcello e Ludovica ci sarà un avvicinamento. I due, infatti, si concederanno qualche momento in solitudine durante i quali avranno modo di stare un po’ in intimità e di ritrovarsi. Questo basterà per riavvicinarli dopo le avances ricevute da lei da Torrebruna?