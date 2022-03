Oroscopo 19 marzo 2022: Vergine indecisi, Pesci verso una scoperta

Secondo l’oroscopo del 19 marzo, i nati sotto il segno del Cancro devono essere audaci sul lavoro. I Sagittario devono tenere gli occhi ben aperti e i Pesci vivranno novità

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Se avete bisogno di aiuto non esitate a chiederlo. Dal punto di vista sentimentale ci sono delle faccende in sospeso da mettere a posto, pertanto, cercate di non essere troppo pretenziosi.

Toro. Sul lavoro stanno per arrivare delle novità, pertanto, dovete cercare di farvi trovare preparati. Il risultato di potrebbero avere i cambiamenti su persone inesperte potrebbero essere devastanti.

Gemelli. In questo periodo siete piuttosto introversi, pertanto, mi state chiudendo molto in voi stessi. Questo, però, non è l’atteggiamento giusto da usare. Tenersi tutto dentro non aiuterà a risolvere i problemi, anzi, li renderà ancora più grandi

Cancro. Le previsioni dell’oroscopo del 19 marzo vi invitano a trascorrere molto più tempo insieme alle persone care. In amore mettete da parte l’orgoglio, mentre dal punto di vista professionale è bene che siate audaci.

Leone. Attenti ad una decisione che potreste prendere nell’immediato futuro. In amore dovete cercare di abbattere quelle barriere che con gli anni vi siete costruiti per difendervi. Talvolta bisogna mettersi a nudo per farsi comprendere.

Vergine. Se siete dinanzi un bivio e non sapete da che parte andare, forse è il caso di fermarsi a riflettere. Le decisioni affrettate non hanno mai fatto bene. Cercate di sfogarvi con le persone care.

Previsioni 19 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. In famiglia potrebbe nascere qualche piccolo disguido, pertanto, è opportuno mantenere la calma. Cercate di approfittare di questo fine settimana per riposarmi un po’ e rimettervi in sesto.

Scorpione. Questo è un momento molto positivo per quanto riguarda i rapporti di coppia. I singoli, invece, sono un po’ troppo esigenti, pertanto, potrebbero fare difficoltà a lasciarsi andare con le persone.

Sagittario. Nel lavoro potrebbe essere molto difficile riuscire a distinguere le persone delle quali potete fidarvi da quelle ostili. L’Oroscopo del 19 marzo, infatti, vi invita a tenere gli occhi aperti e a restare vigili.

Capricorno. Siete completamente sommersi dal lavoro e dalle faccende burocratiche. Tuttavia, cercate di trovare anche il tempo da dedicare a voi stessi e alle persone a cui tenete di più. Se non lo farete potreste pentirvene.

Acquario. Buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia. Approfittate di questa ventata di ottimismo per dire e fare quelle cose che di solito vi tenete dentro. Le occasioni vanno colte al volo.

Pesci. Giornata molto interessante per quanto riguarda la sfera professionale. Ci sono delle novità in arrivo che presto potrebbero cambiare il corso di certi eventi. Anche in amore dovete essere pronti a tutto.