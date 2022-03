Nozze a Uomini e Donne: ex coppia del trono over si sposa, ecco chi e quando

In queste ore è giunta una splendida notizia che riguarda Uomini e Donne, poiché una coppia nata sotto i riflettori del talk show presto convolerà a nozze. I due protagonisti hanno preso parte all’edizione in corso del trono over del programma.

Curiosi di sapere di chi si tratta? I protagonisti sono Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Dopo alcuni mesi di relazione vissuti lontano dai riflettori, i due hanno deciso di compiere il grande passo.

Dove saranno celebrate le nozze di Fabio e Isabella

Nozze in arrivo a Uomini e Donne. Una coppia nata nello studio del programma pomeridiano, infatti, presto si sposerà. I protagonisti sono Fabio e Isabella, che presto diranno il loro “si” che li unirà per sempre in matrimonio. I due hanno dato il lieto annuncio nel corso di un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne. In tale occasione hanno detto di aver già fissato una data, ovvero, tra due mesi.

Come sfondo per coronare il loro amore, i due hanno scelto il paesino in cui vive lui e dove attualmente convivono. Isabella, infatti, si è momentaneamente traferita a casa di Fabio. Il loro spirito avventuriero e la grande passione per i viaggi e per la scoperta di posti nuovi, però, li porterà molto presto a partire. I due, infatti, hanno deciso di trascorrere3 sei mesi all’anno in una località calda ed estiva.

L’ex coppia di Uomini e Donne fa spoiler sul matrimonio

Tornando alle nozze, poi, i due ex volti di Uomini e Donne hanno fatto qualche interessante spoiler. I due non hanno voluto svelare la data esatta delle nozze, mantenendosi vaghi sul fatto che il lieto evento avverrà tra un paio di mesi. Per quanto riguarda l’abito di lei, invece, la donna tornerà ad indossare un vestito da sposa dopo 15 anni dal suo primo matrimonio. Per tale ragione, e considerando anche la sua età, la donna ha ammesso che non indosserà nessun abito con strascico.

In merito alla famiglia di lui, invece, tutti sono estremamente felici e gioiosi di questo lieto annuncio. Soprattutto i figli di Fabio, infatti, sono entusiasti in quanto, finalmente, dopo un bel po’ di tempo, vedono il loro genitore sereno in compagnia di un’altra donna. Adesso, dunque, non ci resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne per vedere se la coppia verrà chiamata in studio per fare anche lì questo annuncio.