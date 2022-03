Verissimo, Jessica Selassiè: retroscena inedito su Barù dopo il GF Vip, poi la verità sul padre

Sabato e domenica andranno in onda due nuovi appuntamenti con Verissimo e tra gli ospiti ci sarà anche Jessica Selassiè. La vincitrice del GF Vip 6 si lascerà intervistare da Silvia Toffanin e racconterà inediti retroscena su Barù e sulla sua famiglia.

Le puntate di tale talk show, però, vengono registrate qualche giorno prima, pertanto, in queste ore sono trapelate delle interessanti anticipazioni in merito a quello che succederà. Scopriamo cosa è emerso.

Le rivelazioni di Jessica su Barù

Jessica Selassiè, ospite di Verissimo, ha affrontato con Silvia Toffanin dei temi molto toccanti. La ragazza, chiaramente, ha parlato della sua recente esperienza al GF Vip ed ha ammesso che non si aspettava minimamente di vincere. In cuor suo era convinta che vincesse sua sorella Lulù. Restando in tema di reality show. la principessa ha parlato di Barù. Contrariamente a quanto circolato in rete in queste ore, però, la giovane ha ammesso di aver preso una bella cotta per il nipote di Costantino Della Gherardesca.

Inoltre, ha aggiunto che tra loro ci sia davvero tanta complicità e attrazione fisica. Nella casa i due si sono scambiati solo dei baci innocui, pertanto, adesso la giovane attende di poter incontrare a quattr’occhi l’ex coinquilino per scambiarsi un vero bacio appassionato. A quanto pare, dunque, i fan dei Jerù possono continuare a nutrire ancora delle speranze sulla coppia.

La Selassiè parla di suo padre a Verissimo

Nel corso dell’intervista a Verissimo, poi, Jessica Selassiè ha parlato anche del suo titolo, tanto discusso, e della sua famiglia. A tal proposito, ha detto che, a suo avviso, non conta un nome o un cognome, ma è il carattere che fa la persona. In seguito, poi, ha svelato dei retroscena sull’arresto di suo padre. L’uomo è in carcere per truffa e Jessica ha ammesso di essere stata molto titubante prima di accettare di partecipare al GF Vip in quanto si sentiva in colpa nei suoi confronti.

La giovane non ha potuto fare a meno di ammettere di aver sofferto molto quando scoprì quello che fosse accaduto a suo padre. Malgrado le sue scelte pare siano state discutibili, però, Jessica ha detto di amare incondizionatamente l’uomo che le ha dato la vita. Poi ha aggiunto che adesso non vede l’ora che la giustizia faccia il proprio corso in modo da poterlo finalmente riabbracciare. Infine. la ragazza ha svelato il suo sogno nel cassetto, ovvero, diventare una conduttrice televisiva.