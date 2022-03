Nella puntata del 21 marzo di Uomini e Donne Ida prende una decisione drastica, lite tra due cavalieri

Nuova settimana nuovo appuntamento con Uomini e Donne, lunedì 21 marzo andrà in onda un’altra puntata del talk show di Maria De Filippi. Al centro dell’attenzione ci saranno soprattutto gli esponenti del trono over.

Un blocco verrà dedicato a Pinuccia, che ormai sembra aver preso il posto di Gemma Galgani, considerando la scarsa presenza di cavalieri per corteggiarla. Successivamente, poi, si parlerà di Armando, il quale darà luogo ad una pesante discussione con Diego. Poi capitolo Ida e Alessandro che, purtroppo, vivranno un momento drastico.

Nuovo scontro tra Tina e Pinuccia a Uomini e Donne

Nel corso della puntata del 21 marzo di Uomini e Donne vedremo che Tina e Pinuccia avranno un nuovo battibecco. La dama si mostrerà particolarmente interessata al signor Mauro, ma lui non sembrerà affatto della stessa idea. Il protagonista, infatti, rifilerà un bel due di picche alla sua interlocutrice. Sulla faccenda non potrà non intervenire Tina, la quale ne approfitterà per scagliarsi duramente contro la sua nuova acerrima nemica.

Ad un certo punto, poi, ci penserà Alessandro a sedare gli animi. Il cavaliere, infatti, ballerà con Pinuccia ponendo fine al movimentato siparietto. Successivamente, poi, sarà la volta di Armando. Di quest’ultimo si è parlato principalmente di riflesso nel corso di questa edizione del programma. Stavolta, però, siederà al centro dello studio in quanto è uscito con due dam ovvero, Aneta e Alessandra.

Spoiler 21 marzo: Armando show, la decisione di Ida

Una delle due è uscita in passato anche con Diego, pertanto, quest’ultimo non potrà fare a meno di intervenire. Tra i due cavalieri, dunque, scoppierà una discussione davvero molto accesa, che si protrarrà per diverso tempo. Spazio permettendo, poi, nella puntata del 21 marzo di Uomini e Donne dovrebbe andare in onda anche lo scontro tra Ida e Alessandro. Dopo le recenti discussioni, i due sembravano essere riusciti a chiarirsi.

Purtroppo, però, qualcosa è andato irrimediabilmente storto nelle ore successive. Tra i due, infatti, ci sono stati altri disguidi che hanno portato la Platano a decidere di chiudere la storia con il cavaliere. La donna, però, non potrà fare a meno di scoppiare in lacrime in quanto ammetterà di essere molto combattuta poiché ha capito di essere innamorata di lui. Purtroppo, però, le enormi divergenze caratteriali la costringono a prendere una decisione così drastica. Sarà davvero tutto finito tra i due?