Oroscopo 21 marzo 2022: Toro in ripresa, Scorpione in fase di valutazione

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 21 marzo 2022 esortano i nati sotto il segno del Capricorno ad essere più risoluti. Gli Scorpione sono riflessivi, mentre i Vergine si sentono gratificati.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Attenti a fidarvi troppo delle persone, soprattutto di quelle che all’apparenza vi sembrano perfette. Nessuno lo è, pertanto, c’è sempre un “trucco”. Occhi ben aperti anche in amore poiché in questo periodo siete un po’ vulnerabili.

Toro. Dopo aver vissuto un fine settimana alquanto burrascoso per quanto riguarda le emozioni, adesso potete finalmente riprendervi. Impugnate la vostra vita e andate avanti per raggiungere tutti gli obiettivi che vi siete prefissati.

Gemelli. Buone nuove in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Se eravate in attesa di una risposta, l’oroscopo del 21 marzo 2022 vi annuncia che essa arriverà presto e potrebbe essere anche molto positiva per voi.

Cancro. Allargate la vostra mente e non siate tarati su certi argomenti. Instaurate i rapporti basandoli sulla fiducia reciproca e, soprattutto, sul dialogo. I silenzi non saranno in grado di portarvi assolutamente da nessuna parte.

Leone. In questo momento siete particolarmente concentrati, pertanto, è il momento di insistere e di concentrarsi sul lavoro. Solo dopo che avete adempiuto ai vostri incarichi potrete concedervi qualche momento di svago.

Vergine. Giornata impegnativa nel lavoro. Come ogni lunedì, avete un bel po’ di faccende da mettere a posto e di situazioni da sistemare. Le persone che vi circondano contano su di voi e si fidano del vostro parere. Questo è gratificante.

Previsioni 21 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giornata di alti e bassi per quanto riguarda le emozioni. Siete molto risoluti, forse fin troppo, pertanto, potreste essere portati a prendere delle decisioni particolarmente affrettate senza neppure rendervene conto.

Scorpione. in ambito professionale siete molto riflessivi. Potreste riversare questo vostro modo di agire anche ina more, tuttavia, ricordate che queste sono due sfere distinte. Ciò che va bene per una non è detto che vada bene anche per l’altra.

Sagittario. Le stelle vi invitano a mantenere la calma. Ricordate che con la fretta non si arriva da nessuna parte. Soprattutto sul lavoro, è importante valutare attentamente ogni situazione prima di prendere una decisione. In amore siete più decisi.

Capricorno. Le previsioni dell’oroscopo di lunedì 21 marzo vi invitano ad essere risoluti. Avete avuto a disposizione un po’ di tempo per riflettere su alcune scelte da prendere, pertanto, adesso è il momento di agire.

Acquario. In amore vi sentite appagati, malgrado questo, non bisogna mai evitare di sorprendere e di sorprendersi. Dare per scontate certe cose è la cosa peggiore che si possa fare nella vita. Imparate ad apprezzare ciò che avete.

Pesci. Chi si trovava in una situazione scomoda dal punto di vista sentimentale, adesso può mettere a posto le cose. Le faccende personali vanno risolte entro i primi giorni della settimana. Il mese di aprile potrebbe portarvi interessanti novità nel lavoro.