Nicole Mazzocato è davvero incinta: l’annuncio ufficiale e le prime foto dell’ecografia e della pancia

Dopo che se n’è parlato per settimane, finalmente, Nicole Mazzocato ha confermato di essere incinta. Come aveva già preannunciato l’influencer Deianira Marzano, infatti, la giovane ha fatto il suo grande annuncio nella giornata di venerdì sera.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha mostrato per la prima volta le immagini della sua pancia, la quale sembra piuttosto gonfia. Inoltre, ha fatto vedere a tutti i suoi fan anche le foto delle prime ecografie.

Nicole annuncia di essere incinta

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Nicole Mazzocato, ha finalmente annunciato di essere incinta. La notizia stava circolando sul web da moltissimo tempo, tuttavia, la ragazza era sempre stata piuttosto reticente. Da un bel po’ di tempo, infatti, la giovane stava evitando di mostrare il suo corpo sui social, pubblicando contenuti in cui si vedeva solamente il suo viso.

Ad ogni modo, pochi giorni fa, l’influencer Deianira Marzano aveva svelato che l’annuncio ufficiale da parte della diretta interessata sarebbe stato fatto questo venerdì e, in effetti, così p stato. Nicole ha pubblicato delle foto sul suo account di Instagram in cui ha annunciato a tutti i fan che presto la loro famiglia acquisterà un nuovo membro e passerà da 3 a 4. Per tre si intendono lei, il suo compagno Armando Anastasio e il loro gatto.

La Mazzocato svela perché non l’ha detto prima

Nel post in cui ha annunciato di essere incinta, poi, Nicole Mazzocato ha anche svelato il motivo per il quale i due hanno scelto di tenere nascosta la cosa per tutto questo tempo. La giovane ha chiarito che, una volta appresa la lieta novella, ha voluto condividerla solamente con la sua famiglia e le persone molto vicine alla coppia, in modo da goderla appieno. Solo una volta giunta al quinto mese di gravidanza, poi, ha deciso di condividere tutto con i fan.

Nicole, infatti, adesso ha mostrato anche per la prima volta le foto dell’ecografia e quelle della sua pancia che, essendo al quinto mese, è già piuttosto pronunciata. In merito al sesso del nascituro, però, la protagonista non si è voluta sbilanciare. Nei giorni passati, però, ha pubblicato dei cuori azzurri, pertanto, questo sta spingendo molti a credere che possa trattarsi di un maschietto. Al momento, però, non vi è conferma di questo, pertanto, non ci resta che attendere e fare tanti auguri ai futuri nei genitori.

