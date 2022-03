Colpo di scena per Manuel e Lulù: arriva il grande passo dopo il GF Vip

Ottime notizie per i fan di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. I due ragazzi si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e, malgrado gli alti e bassi vissuti durante il loro percorso di reclusione nel reality show, adesso i due sembrano assolutamente pronti a viversi il loro amore.

Nel corso di una recente intervista infatti, hanno raccontato quelli che sono i loro progetti futuri e, a quanto pare, è in vista un grande passo. Vediamo di cosa si tratta.

Manuel e Lulù svelano il grande passo che compiranno dopo il GF Vip

Manuel e Lulù sono una delle coppie nate nella casa del GF Vip. Il loro amore ha appassionato moltissimi telespettatori, pertanto, in molti sono curiosi di scoprire come evolverà la loro storia adesso che sono fuori dal reality show. Ebbene, a quanto pare, i due hanno tutte le migliori intenzioni di continuare ad andare avanti. Molto presto compiranno il grande passo di andare a vivere insieme. I due hanno raccontato di avere già una casa, la quale è stata arredata proprio per accogliere entrambi.

Stando a quanto emerso, Manuel e Lulù andranno a vivere a Roma nella casa in cui vivevano il nuotatore e suo padre. Si tratta di una villetta a due piani. Al piano superiore continuerà a vivere il signor Bortuzzo, mentre quello inferiore ospiterà i due piccioncini. Allo scopo di far sentire la Selassiè perfettamente a suo agio, Manuel ha svelato di aver acquistato delle cose prettamente per lei. Nello specifico, ha comprato una cabina armadio fatta per ospitare tutti gli esilaranti outfit della principessa. Inoltre ha comprato numerosi specchi, dato che la ragazza è solita ammirarsi.

Bortuzzo e la Selassiè a Verissimo

Ad ogni modo, Manuel e Lulù sono stati anche ospiti nella puntata di sabato 19 marzo di Verissimo e anche in tale occasione hanno confermato il lieto evento. Come se non bastasse, poi, Lulù ha fatto anche un’altra confessione. La principessa, infatti, ha ammesso che tra i suoi desideri più grandi c’è quello di diventare mamma.

Nella vita ha sempre detto di voler realizzare questo sogno entro i 25 anni. Attualmente ne ha 23, pertanto, le restano solo due anni per portare a compimento il tutto. Sulla questione è intervenuto anche Bortuzzo, il quale ha detto di essere pronto a cimentarsi in questa nuova sfida. Ricordiamo che lui dichiarò di non poter avere figli in maniera naturale, tuttavia, già si stava informando per ricorrere a metodi artificiali.