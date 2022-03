Barù a Verissimo parla di Jessica: cosa prova per lei e si vedranno fuori? Tutta la verità (VIDEO)

Barù è stato tra gli ospiti della puntata di sabato 19 marzo di Verissimo. In tale occasione il protagonista, chiaramente, non ha potuto fare a meno di parlare di Jessica Selassiè. L’ex concorrente del GF Vip ha svelato cosa ci sia stato tra loro nella casa più spiata d’Italia e non solo.

Il protagonista ha svelato anche che cosa accadrà adesso che l’esperienza del reality show è volta al termine. I due approfondiranno la loro conoscenza? Ecco tutta la verità.

Cosa è accaduto davvero tra Jessica e Barù al GF Vip

Nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo con Silvia Toffanin, Barù ha affrontato il tanto discusso tema che riguarda Jessica Selassiè. Il giovane ha ammesso di reputarla una ragazza splendida, simpatica ed intelligente. Durante la loro convivenza al GF Vip si sono avvicinati molto, ma non sono mai andati oltre qualche bacio innocente. Tra loro si è creata una sintonia e una bella amicizia, ma nulla di più.

Con queste parole, dunque, Barù ha smentito tutti i pettegolezzi di coloro i quali hanno sostenuto che i due siano andati oltre sotto la capanna costruita nella casa del GF Vip. In seguito, poi, l’ospite della Toffanin ha spiegato anche se ci sarà possibilità di proseguire la conoscenza di Jessica anche fuori la casa più spiata d’Italia. A tal proposito, l’esperto di vini ha detto che sarebbe molto felice di rivedere la ragazza anche lontano dai riflettori.

Barù svela a Verissimo se ha intenzione di continuare a vedere la Selassiè

Silvia, allora, gli ha chiesto cosa prova per lei e Barù non ha esitato a rispondere soddisfacendo tutte le curiosità del pubblico di Verissimo. Il nipote di Costantino Della Gherardesca, infatti, ha detto di provare solo un’amicizia per Jessica. Pertanto, anche se i due dovessero vedersi al di fuori del contesto televisivo, lo farebbero solamente in amicizia. L’ex gieffino, però, non ha potuto fare a meno di ammettere che nella vita nulla sia mai detto, pertanto, solo il tempo darà tutte le certezze sulla faccenda.

Barù, infine, ha concluso la sua intervista dicendo che, almeno per il momento, non sente il desiderio di intraprendere una relazione sentimentale con nessuna donna. Ama il suo essere libero e spensierato, quindi, per il momento sembra difficile che possa fidanzarsi. I fan dei Jerù, dunque, devono raffreddare gli animi e razionalizzare la loro aspettative.