Uomini e Donne anticipazioni: Gemma bacia un cavaliere, presentata nuova tronista

Tra il 19 e il 20 marzo sono state effettuate due nuove registrazioni di Uomini e Donne e le anticipazioni rivelano diversi colpi di scena. Il primo riguarda, sicuramente, la presentazione della nuova tronista.

Dopo tempo, infatti, la conduttrice ha finalmente deciso di far riprendere anche il trono rosa. Per quanto riguarda gli over, invece, Gemma è uscita con un nuovo cavaliere e lo ha anche baciato. Matteo, dal canto suo, ha dispensato baci. Vediamo tutto quello che è successo.

Le anticipazioni delle ultime due registrazioni del trono over

Le anticipazioni delle ultime due registrazioni di Uomini e Donne rivelano che Gemma è uscita con Franco. Tra i due c’è stato un bacio molto passionale sul quale, naturalmente, non è potuta non intervenire Tina Cipollari. Restando sempre in tema di over, Armando sta frequentando Anita e Alessandra. Il napoletano, inoltre, ha avuto anche un momento di scontro molto concitato con Franco. Anche per Biagio ci sono state delle novità.

Il cavaliere, infatti, è uscito con una nuova dama ma, anche in questo caso, non sono mancati i disguidi. Il protagonista, infatti, ha dichiarato che i due si siano baciati, ma la dama in studio ha negato tutto. Questo, chiaramente, ha fatto scoppiare un nuovo putiferio. Tra Ida e Alessandro, invece, la storia è giunta definitivamente al capolinea. Pinuccia ha avuto un ennesimo disguido con Tina e, ormai, come di consueto, è scoppiata in lacrime. Come promesso da Maria De Filippi, poi, la signora Giovanna ha avuto il suo nuovo apparecchio acustico.

Cosa è successo al trono classico di Uomini e Donne il 19 e 20 marzo

Passando al trono classico di Uomini e Donne, invece, anche in questo caso le anticipazioni sono esilaranti. Per quanto riguarda Luca, di lui si è parlato poco, ma a quanto pare è uscito con Soraya ed ha avuto una discussione in quanto lei non l’ha voluto baciare. Matteo, invece, in entrambi i giorni di registrazione è uscito sia con Federica sia con Valeria e le ha baciate entrambe. Specie con quest’ultima, però, pare sia scattato qualcosa in più.

Il tronista, infatti, le ha dedicato parole importanti asserendo di avere voglia di futuro insieme a lei. Federica, chiaramente, ci è rimasta malissimo. Infine, è stata presentata la nuova tronista. Lei si chiama Veronica e sembra una ragazza molto semplice e spontanea. La ragazza è uscita anche con un primo corteggiatore, ma ne è rimasta delusa e lo ha eliminato.