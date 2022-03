Paola Caruso si rifiuta di partecipare a La Pupa e il Secchione Show: cosa è successo?

Come i telespettatori de La Pupa e il Secchione Show hanno avuto modo di vedere, Paola Caruso non ha potuto prendere parte alla prima puntata a causa di un problema di salute. La showgirl, però, sarebbe dovuta entrare a far parte del gioco nel corso delle puntate successive ma, a quanto pare, questo non accadrà.

In queste ore, infatti, gira voce che la protagonista abbia deciso di non partecipare affatto al programma di Italia 1. Ma cosa sarà successo? Cerchiamo di scoprire che cosa è accaduto.

Cosa aveva dichiarato Paola su La Pupa e il Secchione Show

Paola Caruso sembrerebbe aver deciso di disertare la sua partecipazione a La Pupa e il Secchione Show. Martedì scorso ha preso il via il nuovo programma condotto da Barbara D’Urso e, in quell’occasione, la conduttrice aveva parlato della faccenda inerente la showgirl. A causa di una fortissima allergia alla polvere, infatti, la giovane è stata portata in ospedale e soggetta ad un periodo di prognosi. Una volta guarita, però, come preannunciato dalla D’Urso e dalla diretta interessata, Paola sarebbe stata pronta a cimentarsi in questa nuova avventura.

Nei giorni successivi alla messa in onda della prima puntata, infatti, la donna aveva asserito di essere molto triste per nona ver potuto presenziare in trasmissione. Ad ogni modo, aveva annunciato ai fan che, molto presto, si sarebbe rimessa e sarebbe stata pronta a cominciare questa esperienza. Gli influencer Deianira Marzano e Amedeo Venza, però, hanno riportato una versione dei fatti completamente diversa.

Perché la Caruso si sarebbe rifiutata di partecipare al programma?

Stando a quanto emerso in queste ore, infatti, Paola Caruso avrebbe deciso di non partecipare più a La Pupa e il Secchione Show. Deianira ha dichiarato che la protagonista avrebbe cominciato a dare di matto per questioni che, al momento, restano ignote. I rapporti con l’azienda, dunque, si sarebbero irrigiditi al punto da arrivare alla conclusione di estromettere completamente dal cast la futura pupa.

Al momento, però, la diretta interessata si è trincerata dietro un rigido silenzio. La dama, infatti, è sparita dai social, cosa molto strana considerando la sua assidua presenza anche quando è stata male. Pertanto, pare che qualcosa di serio possa essere realmente accaduto. Non ci resta che attendere per vedere se sarà la conduttrice a sbilanciarsi sulla vicenda o se ci saranno altre segnalazioni.