Jessica Selassiè a Uomini e Donne? Lo scoop sulla vincitrice del GF Vip 6 (FOTO)

In queste ore sta circolando una notizia alquanto interessante che riguarda Jessica Selassiè e la sua ipotetica partecipazione a Uomini e Donne. Lei è stata la vincitrice del GF Vip 6 e durante la sua esperienza ha sempre manifestato il suo enorme desiderio di trovare l’amore.

Con Barù sembrava quasi essere riuscita nel suo intento purtroppo, però, qualcosa è andato storto e tra i due pare non ci siano i presupposti per andare avanti. A quanto pare, però, Mediaset starebbe pensando ad un modo per consentire alla ragazza di realizzare il suo desiderio. Vediamo cosa è emerso.

Le voci che stanno circolando dietro le quinte di Uomini e Donne su Jessica

Jessica Selassiè potrebbe sbarcare a Uomini e Donne. Questa non sarebbe assolutamente la prima volta che Maria De Filippi “ripesca” personaggi che hanno già partecipato ad altri programmi televisivi per chiedere loro di prendere parte al talk show. Ebbene, questo potrebbe essere proprio il caso di Jessica. L’influencer Amedeo Venza, infatti, ha dichiarato di essere a conoscenza di alcune voci che pare stiano circolando dietro le quinte di Mediaset.

La padrona di casa del programma pomeridiano di Canale 5, infatti, sembrerebbe essere intenzionata ad offrire a Jessica la possibilità di diventare la nuova tronista del programma. Ricordiamo che, attualmente, ci sono due uomini sul trono, Luca e Matteo, mentre al trono rosa è stata appena presentata la nuova tronista Veronica. Resta, dunque, vacante il posto della seconda tronista donna.

La Selassiè sarà la nuova tronista? Il pubblico sarebbe felice

Questo, unito al fatto che Jessica Selassiè ha sempre palesato il suo enorme e spasmodico desiderio di trovare l’amore, potrebbe essere il connubio perfetto per consentire alla giovane di essere la nuova tronista di Uomini e Donne. Al momento, però, come palesato anche da Amedeo, non si sa se la produzione del talk show abbia già provveduto a mettersi in contatto con la principessa per farle questa importante proposta.

Qualora questa ipotesi dovesse divenire concreta, la giovane potrebbe cominciare la sua nuova avventura a settembre. Tuttavia, per il momento non ci sono altre informazioni in merito. Né la diretta interessata e neppure lo staff della trasmissione si sono sbilanciati sulla faccenda. La cosa certa, però, è che se questo dovesse concretizzarsi, sarebbero in molti ad essere felice di vedere Jessica cimentarsi in questo nuovo progetto di vita.