Federica lancia una stoccata a Matteo dopo la registrazione di Uomini e Donne? (VIDEO)

In questo fine settimana appena trascorso sono state effettuate delle nuove registrazioni di Uomini e Donne. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni, tra Matteo e Federica ci sono stati dei disguidi.

Proprio per tale ragione, dopo le riprese, la corteggiatrice si è riversata sui social pubblicando un video che sembra essere una velenosa stoccata contro il tronista. Scopriamo nel dettaglio che cosa è accaduto e qual è il gesto di cui si è resa protagonista la ragazza.

Disguidi tra Federica e Matteo a Uomini e Donne

La conoscenza tra Matteo e Federica a Uomini e donne sta procedendo non senza intoppi. I due, infatti, nelle ultime registrazioni si sono scambiati un bacio molto passionale. Purtroppo, però, tra di loro c’è anche una seconda corteggiatrice, ovvero, Valeria. Quest’ultima pare stia riuscendo ad incuriosire più del dovuto il tronista. Federica, dunque, non ha potuto fare a meno di sbottare in più occasioni contro Ranieri.

Come se non bastasse, però, la giovane pare abbia deciso di proseguire il suo sfogo contro il ragazzo anche attraverso i social. La protagonista, infatti, a un account su Tik Tok che usa spessissimo. Proprio in uno degli ultimi video, che coincide con la fine di una delle registrazioni di questo fine settimana, la giovane si è lasciata scappare qualcosa di troppo.

L’inaspettata stoccata sui social della corteggiatrice

Nello specifico, infatti, Federica ha pronunciato delle frasi che sembrano essere stoccate contro Matteo. In particolar modo, ha detto di voler rimanere single e di non voler essere corteggiata da nessun uomo, in quanto nessuno si dimostra all’altezza delle sue aspettative. Al di sotto del video in questione, chiaramente, molti sono stati i fan che hanno deciso di commentare chiedendo alla giovane una spiegazione. Diversi utenti, infatti, hanno chiesto a Federica quale fosse il motivo di questo suo risentimento.

Alla luce di quello che hai perso dalle ultime registrazioni, la ragione sembra essere alquanto esplicita. Tuttavia, dato che i protagonisti di Uomini e Donne sono vincolati ad un contratto di riservatezza, la ragazza non ha potuto dare spiegazioni ai suoi fan su quanto accaduto nel corso delle ultime riprese del programma. I fan, però, sono estremamente convinti del fatto che il video di Federica sia strettamente collegato ai recenti diverbi avuti con il tronista. Non ci resta che attendere, dunque, per scoprire quale sarà l’epilogo di questa storia.