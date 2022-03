Il Paradiso delle signore anticipazioni 23 marzo: Marcello geloso di Torrebruna, Flora fa una confessione

Mercoledì 23 marzo andrà in onda una nuova puntata del Paradiso delle signore. In tale occasione vedremo che tra Ludovica e Marcello si verrà a creare un po’ di astio. A causa di un inaspettato equivoco, infatti, Barbieri si troverà a vivere una situazione particolarmente incresciosa.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Veronica farà di tutto nel tentativo di far riappacificare Ezio e Stefania. In merito a Flora, invece, la donna arriverà a fare una confessione decisamente importante ad Umberto.

Anticipazioni 23 marzo: la scenata di gelosia di Marcello

Le anticipazioni della puntata del 23 marzo del Paradiso delle signore rivelano che tra Anna e Salvatore si verrà a creare un certo risentimento. I due, infatti, si troveranno a dover prendere una decisione alquanto importante in merito al loro futuro insieme. Le ostilità di Irene a trasferirsi a Milano, infatti, stanno originando un deterrente per il loro rapporto che i due innamorati non possono ignorare. Per quanto riguarda la storia tra Marcello e Ludovica, invece, anche loro si troveranno a vivere momenti abbastanza concitati.

La ragazza, infatti, si farà a coinvolgere in un pranzo di lavoro a casa di Ferdinando Torrebruna. In tale occasione, però, vedremo che si verranno a creare degli equivoci particolarmente fastidiosi. Nello specifico, infatti, l’amico di Ferdinando interpreterà in modo errato il rapporto che c’è tra il giovane e la Brancia. Questo, dunque, non potrà fare a meno di turbare profondamente Marcello.

La confessione di Flora al Paradiso delle signore

Il ragazzo, infatti, è un po’ di tempo che sta cominciando a nutrire dei dubbi sulla sua fidanzata e sul rapporto con Torrebruna. Questo ennesimo avvenimento, però, determinerà la goccia che fa traboccare il vaso. Marcello, infatti, non potrà fare a meno che mostrarsi estremamente geloso del legame che si è venuto a creare tra la sua fidanzata e l’imprenditore. Su di un altro versante, poi, nella puntata del 23 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Stefania sarà ancora arrabbiata con suo padre Ezio.

A tal proposito, Veronica avrà un’idea per cercare di far riavvicinare la giovane al suo genitore. Riuscirà la protagonista nel suo intento? Non ci resta che attendere per scoprirlo. Infine, nella parte conclusiva della messa in onda, vedremo che che Flora e Umberto avranno un confronto molto importante. In tale occasione, la donna confesserà al commendatore di essere innamorata di lui.