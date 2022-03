Oroscopo 22 marzo 2022: Gemelli più decisi, Sagittario combattivi

Secondo l’oroscopo del 22 marzo i nati sotto il segno dell’Ariete sono favoriti nelle relazioni. I Gemelli sono più determinati, mentre i Bilancia sono un po’ giù di corda.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Interessanti risvolti sul fronte delle relazioni. Oggi siete più loquaci del previsto, pertanto, non impelagatevi in situazioni troppo complesse e lasciatevi trasportare dagli eventi.

Toro. Siete persone tendenzialmente distratte per natura, tuttavia, in questo particolare periodo lo sarete ancora di più. Per tale motivo, cercate di prestare maggiore attenzione in ambito professionale onde evitare di commettere qualche errore grossolano.

Gemelli. In questo periodo siete un po’ più decisi rispetto al solito. Generalmente vi lasciate assalire da mille dubbi, mentre ora c’è tanta risolutezza. Approfittate di questo momento per prendere delle decisioni importanti.

Cancro. L’oroscopo del giorno 22 marzo invita i nati sotto questo segno ad insistere per quanto riguarda le faccende sentimentali. Se nutrite un sentimento forte per qualcuno, cercate di fare il possibile per dimostrarglielo.

Leone. In amore ama te le sfide e, soprattutto, desiderate ricevere attenzioni. Questo fa piacere a tutti, però, talvolta è importante anche dare e non solo ricevere. In ambito professionale, invece, e tempo di prendere una decisione.

Vergine. Dal punto di vista professionale ci sono delle situazioni da chiarire. In amore potreste essere un po’ indecisi, pertanto, è il caso di non prendere decisioni affrettate.

Previsioni 22 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. I nati sotto questo segno sono un po’ giù. Non vi sentite esattamente al top della vostra forma fisica e questo potrebbe portarvi a vivere qualche momento di difficoltà con le persone care. Cercate di essere calmi.

Scorpione. Le previsioni del oroscopo del 22 marzo vi invitano a prestare maggiore attenzione alle situazioni che si presenteranno sul vostro cammino. Siete un po’ distratti, pertanto, potreste lasciarvi sfuggire qualcosa di importante.

Sagittario. Se c’è una cosa che non rientra affatto nelle peculiarità del vostro carattere è la resa. Di solito lottate fino alla fine pur di ottenere i vostri obiettivi e fatelo anche adesso. Chi insiste, conquista, ricordatevelo.

Capricorno. Siete persone estremamente consapevoli di quello che volete e di cosa fare per riuscire a raggiungere i risultati sperati. Non siate troppo frettolosi e imparate a dare tempo al tempo.

Acquario. In amore potrebbe essere giunto il momento di dare una svolta. Ci sono situazioni nelle quali non bisogna più temporeggiare e bisogna prendere decisioni importanti. In ambito professionale, invece, siete più indecisi.

Pesci. Prendetevi tutto il tempo di cui avete bisogno prima di fare il passo più lungo della gamba. Di solito agite distinto, tuttavia, in certi casi è necessario far prevalere la ragione è la riflessione