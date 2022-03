Fabrizio Corona demolisce Sophie Codegoni: la pesantissima frase sulla mamma di lei: “Si venderebbe la figlia per…”

Dopo l’intervista di Sophie Codegoni a Verissimo è arrivata immediatamente la replica di Fabrizio Corona. In occasione della conversazione con Silvia Toffanin l’influencer ha speso delle parole per raccontare il suo rapporto con l’ex paparazzo e cosa sia accaduto una volta uscita dalla casa.

Le parole adoperate dalla giovane, però, a quanto pare non sono state gradite da Fabrizio il quale ha sbottato sui social con un commento davvero velenoso. Il protagonista ha turato in ballo anche la madre dell’ex tronista di Uomini e Donne. Scopriamo che cosa ha detto.

Le parole si Sophie sulla fine del rapporto con Fabrizio

Il rapporto tra Fabrizio Corona e Sophie Codegoni sembra definitivamente e drasticamente interrotto. I due, infatti, attualmente, non sono più vincolati ad alcun tipo di legame, né affettivo e né professionale. Nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo, infatti, Sophie ha detto di avere un bel ricordo di Fabrizio e di come si è comportato con lei prima del suo ingresso nella casa del GF Vip.

Da quanto è uscita, però, le cose sono drasticamente cambiate. L’ex paparazzo avrebbe cominciato a comportarsi in maniera errata nei confronti della giovane rivelandosi una grande delusione. La ragazza, infatti, ha ammesso di nona ver più alcun rapporto con lui, neppure dal punto di vista lavorativo. Dopo la sua intervista, però, Fabrizio ha replicato sui social in un modo piuttosto pungente.

Corona asfalta la Codegoni e tira in ballo sua madre

Nello specifico, Fabrizio Corona ha denigrato Sophie Codegoni e nel calderone ci ha tirato in ballo anche Alessandro Basciano. Nello specifico, li ha definiti due “ebetini” che non sanno di cos’altro parlare in televisione se non di lui. Il protagonista ha insinuato che i due siano assolutamente privi di contenuti, pertanto non meritano minimamente la sua considerazione. In seguito, però, è arrivata anche una stoccata alla madre di Sophie, la signora Valeria Pasciuti.

Fabrizio, infatti, ha posto l’attenzione sulla donna chiedendosi che fine avesse fatto adesso la signora. In seguito, poi, ha aggiunto che Valeria venderebbe anche sua figlia per una copertina o una diretta Instagram. Parole decisamente molto forti che stanno sollevando un certo sgomento. Infine, Corona ha fatto un pronostico, probabilmente legato alla durata del rapporto tra Sophie e Alessandro. Il protagonista ha detto che la durata stimata è 3 mesi. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere per scoprirlo.