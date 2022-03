Quasi rissa all’Isola dei famosi, volano spintoni e calci: cosa è successo

Lunedì 21 marzo è andata in onda la prima puntata della nuova stagione dell’Isola dei famosi e tra i momenti più esilaranti c’è stata una rissa sfiorata tra due concorrenti. Ad un certo punto, infatti, una delle coppie ha cominciato a discutere in maniera piuttosto animata.

Il pubblico da casa è rimasto estasiato da quanto accaduto, al punto da reputare i due personaggi già i loro preferiti. Scopriamo di chi si tratta e che cosa è successo.

Carmen Di Pietro spinta sull’aereo dell’isola dei famosi

L’Isola dei famosi ha appena riaperto i battenti e il primo gossip già è servito e si tratta di una quasi rissa. Come tutti i telespettatori sapranno, l’iniziazione al reality show per i concorrenti è data attraverso un lancio dall’elicottero. Ebbene, proprio in tale occasione è successo qualcosa di inaspettato. In particolare, Carmen Di Pietro ha salutato la conduttrice e poi si è preparata al lancio. Prima di farlo, però, ha temporeggiato parecchio mostrandosi spaventata da quel tuffo.

A darle “coraggio”, però, ci ha pensato suo figlio Alessandro. Il ragazzo, infatti, ha “aiutato” la madre a lanciarsi dandole una spinta con il braccio. Dinanzi questo gesto, la donna è caduta in mare finendo per spaventarsi ancora di più. I presenti in studio non hanno potuto fare a meno di commentare l’accaduto sorridendo del comportamento del ragazzo nei confronti di sua madre.

Scatta quasi una rissa tra due concorrenti

Ad ogni modo, Carmen non deve aver preso molto bene il gesto del figlio. Una volta giunti a terra, infatti, tra i due concorrenti dell’Isola dei famosi c’è stata una quasi rissa. Ilary Blasi ha provato a smorzare i toni dicendo che forse il concorrente avesse compiuto quel gesto solo per correre in aiuto di sua madre, senza l’intento di farle del male, ma lui ha replicato.

Alessandro, infatti, ha sorriso ed ha detto che non fosse vero e che il suo scopo era proprio quello di far cadere la donna in mare. Di fronte queste parole, allora, Carmen ha sbottato contro di lui e lo ha preso a calci. Il pubblico da casa ha apprezzato molto questo siparietto. In molti, infatti, sui social hanno commentato l’accaduto ed hanno reputato loro due la coppia più divertente di questa edizione del reality show. Insomma, ce ne saranno da vedere certamente delle belle.