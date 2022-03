Ilary Blasi lancia una velenosa stoccata ad Alfonso Signorini: il motivo (VIDEO)

Con l’inizio dell’Isola dei famosi comincia un nuovo capitolo di gossip e di intrattenimento per il mondo della televisione. Nel corso della prima puntata non sono mancati colpi di scena ed eventi degni di nota. Tra di essi, vi è una velenosa frecciatina lanciata da Ilary Blasi nei confronti del suo collega Alfonso Signorini.

Il pubblico da casa si è subito reso conto che qualcosa non andasse, pertanto, in molti si sono riversati sui social per commentare l’accaduto. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Ilary Blasi lancia una stoccata con Vladimir Luxuria

L’Isola dei famosi ha debuttato con la prima puntata e, per l’occasione, Ilary Blasi ha voluto cominciare lanciando una stoccata ad Alfonso Signorini. In studio, infatti, la conduttrice ha presentato i due opinionisti, ovvero, Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Proprio parlando con quest’ultima è accaduto il misfatto. Ilary, infatti, ha detto a Vladimir che lei è stata sia naufraga del reality show incentrato sulla sopravvivenza e, in seguito, anche opinionista.

La Blasi, allora, ha tuonato dicendo che adesso le mancava solamente essere alla conduzione per averle provate tutte. L’opinionista, però, ha tergiversato ed ha ammesso che per quello c’è ancora tempo, per il momento preferisce limitarsi a commentare le dinamiche del programma. A quel punto, allora, la moglie di Francesco Totti ha deciso di lanciare una stoccata che si è sentita forte e chiara.

Le parole rivolte ad Alfonso Signorini e la reazione di lui

Nello specifico, la padrona di casa ha esortato Vladimir a non preoccuparsi in quanto il passo dall’essere un opinionista a un conduttore è molto breve e lei ne è perfettamente a conoscenza in quanto lo ha vissuto sulla sua pelle. Le parole di Ilary Blasi sono risuonate come una velenosa frecciatina contro Alfonso Signorini. In molti, infatti, sui social hanno commentato l’accaduto in maniera estremamente ironica.

Al momento, però, non è stato possibile percepire se la donna avesse pronunciato tale frase con una punta di astio e di risentimento oppure no. In ogni caso, almeno peri il momento, il direttore del magazine Chi non è ancora intervenuto per commentare la faccenda. Considerando che dopo la fine del GF Vip aveva palesato la necessità di prendersi una pausa dal mondo dei riflettori e dei social è molto probabile che non interverrà sulla questione. Non ci resta che attendere.