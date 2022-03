Perché è saltato lo sbarco di Guendalina Tavassi all’Isola dei famosi? Ecco il motivo (VIDEO)

Nel corso della puntata di lunedì 21 marzo dell’Isola dei famosi era previsto lo sbarco di Guendalina Tavassi e di suo fratello. Tuttavia, i loro fan hanno atteso il grande momento che, purtroppo, non si è mai verificato.

In molti, dunque, hanno cominciato a chiedersi per quale ragione la conduttrice non abbia concesso ai due protagonisti di approdare sull’isola come tutti gli altri naufraghi. Ebbene, la risposta è arrivata in queste ore dal fidanzato dell’influencer.

Salta lo sbarco di Guendalina e suo fratello all’Isola dei famosi

Guendalina Tavassi e sui fratello sono un’altra coppia che prenderà parte all’edizione di quest’anno dell’isola dei famosi. Nel corso della puntata di ieri sono stati presentati quasi tutti i concorrenti, ma all’appello ne è mancato qualcuno. Tra di loro, infatti, i telespettatori si sono resi conto dell’assenza di Guendalina. Quest’ultima, proprio poche ore prima dell’inizio della puntata, aveva pubblicato delle Instagram Stories nelle quali aveva annunciato che la sera stessa sarebbe sbarcata sull’isola.

Questo non è avvenuto, pertanto, i suoi fan hanno cominciato a chiedersi che cosa fosse successo. C’è chi ha ipotizzato ragioni legate al covid, che nei giorni scorsi hanno messo a repentaglio anche la partecipazione di Alvin e di Ilona Staller. La risposta, però, è arrivata direttamente dal fidanzato della Tavassi. Quest’ultimo, ha pubblicato dei video su Instagram in cui ha chiarito tutto.

Il fidanzato della Tavassi spiega il motivo

Il ragazzo in questione ha detto che lo sbarco di Guendalina Tavassi e suo fratello all’Isola dei famosi è stato solamente posticipato. Come spesso accade anche al GF Vip, infatti, i concorrenti entrano a scaglioni, in modo da dedicare a ciascuno di loro il tempo necessario. Ebbene, questo è proprio il caso di Guendalina e suo fratello, i quali saranno ufficialmente dei concorrenti del reality show a partire da giovedì prossimo.

I fan, dunque, devono attendere solo qualche giorno prima di poter vedere la loro beniamina cimentarsi in questa nuova avventura. Anche se il suo sbarco non è ancora avvenuto, però, la Tavassi non può interagire con i fan dei social. Il suo account, infatti, è temporaneamente gestito dal suo staff, che per tutto il periodo di permanenza della donna sull’isola intratterrà e terrà aggiornati i fan. Non ci resta che attendere, dunque, per assistere all’esilarante tuffo della protagonista nelle acque dell’Honduras.