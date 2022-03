Oroscopo 23 marzo 2022: Cancro risoluti, Capricorno un po’ confusi

Secondo le previsioni del oroscopo del 23 marzo i nati sotto il segno del Toro devono essere meno frettolosi. I Cancro, invece, sono risoluti, mentre gli Scorpione sono alla ricerca di nuove avventure.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In amore dovete lasciare al partner i suoi spazi. Essere troppo oppressivi potrebbe rappresentare un gruppo problema per i nati sotto questo segno. Cercate di essere meno impazienti.

Toro. Giornata di alti e bassi per quanto riguarda l’amore. Imparate a capire quando è il momento di andare avanti e di insistere e quando, invece, è il caso di fermarsi a fare qualche riflessione. Non siate troppo frettolosi.

Gemelli. Buon momento per quanto riguarda l’amore. Chi Era in attesa di una risposta, potrebbe riceverla molto presto. In ambito professionale, invece, i rapporti con i colleghi potrebbero essere un po’ controversi.

Cancro. Avete voi il team di lavoro potrebbe risultare una risorsa molto importante. Siete estremamente risoluti, pertanto, l’oroscopo del 23 marzo vi invita a prendere entro la giornata odierna le decisioni importanti.

Leone. Giornata molto interessante per quanto riguarda il lavoro. Presto potrebbero aprirsi delle chance molto importanti che fareste bene a prendere in considerazione. In amore, invece, non vince chi fugge.

Vergine. In questo periodo vi sentite un po’ trascurati dalle persone care. Invece di sentirvi tutto dentro, affrontate i problemi e mettetevi in gioco al 100%. In ambito professionale dovete fare qualche considerazione.

Previsioni 23 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non siete esattamente al top della vostra forma fisica e questo potrebbe compromettere il vostro rendimento. Cercate di venire separate la sfera professionale da quella personale.

Scorpione. Le previsioni del oroscopo del 23 marzo denotano una giornata molto effervescente per i nati sotto questo segno. Siete alla ricerca di grandi emozioni. Sia in ambito professionale sia in quello sentimentale desiderate stare sulla cresta dell’onda.

Sagittario. Non ci sono grandi novità all’orizzonte, pertanto, cercate di godervi appieno il presente. In ambito sentimentale non amate essere messi in secondo piano. Quando questo accade potreste commettere qualche sciocchezza.

Capricorno. I nati sotto questo segno stanno attraversando un periodo un po’ complesso in quanto si sentono particolarmente confusi sulle decisioni da prendere. Cercate di fermarvi un attimo per riorganizzare le vostre idee.

Acquario. Cercate di essere un po’ più riservati. Di solito tende te a concedere troppa fiducia anche a persone che in realtà non lo meritano. Soprattutto dal punto di vista professionale doveva essere attenti.

Pesci. Interessanti risvolti sul fronte sentimentale. Se avete una relazione in ballo, cercate di insistere per ottenere i risultati sperati. Dal punto di vista professionale, invece, avete bisogno di certezze.